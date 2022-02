Près de 5 000 euros ont déjà été récoltés depuis le début de la vente aux enchères, le 6 février dernier.

Il est encore temps de participer ! Jusqu’à ce samedi 12 février, treize maillots de l’AS Monaco sont vendus aux enchères, au profit de la Fondation Flavien et du Centre Scientifique de Monaco (CSM). L’occasion de soutenir activement la recherche contre le cancer pédiatrique, qui touche 2 500 enfants et adolescents par an en France.

« Papa, fais-le pour les autres ». Lorsque le petit Flavien, huit ans, « s’est envolé » en 2014, des suites d’un cancer du cerveau, son père, Denis Maccario, s’est juré de respecter cette promesse. Depuis, plusieurs opérations ont été menées en Principauté, pour récolter des fonds destinés à faire avancer la recherche, mais aussi à accompagner les enfants malades et leurs familles.

Participer à la vente aux enchères

Plus de 5 000 euros récoltés

Une vente aux enchères de vins d’exception avait d’ailleurs été organisée en 2018 et avait réuni 41 500 euros. Une somme qui a permis d’acheter un escalier électrique à un enfant atteint d’un cancer des os, malheureusement décédé depuis. Là encore, la Fondation a accompagné les parents dans le financement des funérailles.

« On ne fait pas que financer la recherche : on soutient les familles, explique Denis Maccario. Sur les 2 500 cas de cancer pédiatrique chaque année, malheureusement, 500 n’y survivent pas. Le marché de la mort est un vrai marché et le coût des obsèques est très élevé. La Fondation n’accompagne pas que pendant la maladie, mais aussi après, au moment de l’envol… »

Dans le cadre de la vente des maillots, 80% de la somme sera reversée à la recherche. Les 20% restants seront utilisés pour accompagner les familles, si besoin. Pour l’instant, plus de 5 000 euros ont déjà été réunis. Denis Maccario espère que les ventes vont décoller dans les dernières heures : « je ne sais pas combien d’euros vont être récoltés, mais au moins ce sera toujours plus que zéro ! »

L’AS Monaco, club engagé dans la lutte contre la maladie

Une opération initiée par Jean-Edouard Dangréaux, directeur des relations institutionnelles pour l’AS Monaco, que Denis Maccario a tenu à remercier, ainsi que les joueurs participants.

En parallèle, le club monégasque a également mis la Fondation Flavien et le CSM à l’honneur, en invitant les chercheurs et les familles à assister au match contre Lyon samedi dernier. Deux enfants de la Fondation, Enzo et Quentin et sa petite sœur, ont même pu suivre l’échauffement et la rencontre depuis les coulisses, dans le cadre de l’expérience « My Wish ». Les enfants ont également rencontré le coach Philippe Clément et échangé avec Wissam Ben Yedder.

En marge du match, le Vice-président Directeur Général Oleg Petrov et Ekaterina Sartori Rybolovleva, membre du conseil d’administration, ont remis deux maillots rouge et blanc : l’un à la Fondation Flavien, l’autre au CSM. Un geste symbolique, qui témoigne du soutien du club à ces deux entités.

Les Professeurs Patrick Rampal et Denis Allemand, respectivement Président et Directeur du CSM, et Denis Maccario, accompagné d’Enzo et Quentin, ont été invités sur le terrain, pour cette remise exceptionnelle.

Des familles et bénévoles d’associations azuréennes œuvrant auprès d’enfants malades seront également invités ce dimanche 13 février, à 13 heures, à l’occasion de la réception du FC Lorient au Stade Louis-II. Rencontre qui se disputera deux jours avant la journée mondiale du cancer de l’enfant, le 15 février prochain.

Des actions menées dans le cadre du programme solidaire AS Monacœur, grâce auquel le club a soutenu de nombreuses causes, comme une collecte de jouets au profit des Amis du Liban, ou d’autres ventes aux enchères de maillots, en soutien aux clubs de football amateurs ou à l’opération menée contre le cancer du sein, Pink Ribbon.

