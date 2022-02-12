С момента начала аукциона 6 февраля было собрано более 5 000 евро.

Вы все еще можете принять участие и приобрести одну из тринадцати футболок ФК “Монако”, которые выставлены на аукционе вплоть до субботы 12 февраля. Вырученные средства будут переданы Фонду Flavien и Научному центру Монако (CSM) на поддержку исследований в области детских онкологических заболеваний, которые ежегодно поражают 2500 французских детей и подростков.

«Папа, сделай это, чтобы помочь другим». Это были слова восьмилетнего Флавьена, скончавшегося от рака мозга в 2014 году. Его отец – Дени Маккарио (Denis Maccario – пообещал сыну выполнить его просьбу. С тех пор в Княжестве было проведено много благотворительных акций по сбору средств на онкологические исследования, а также в поддержку детей, больных раком, и их семей.

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Более 5 000 евро вырученных средств

В 2018 году проводился аукцион эксклюзивных вин, в ходе которого было собрано 41 500 евро. Вырученные средства пошли на покупку лестничного подъемника для ребенка, страдающего раком костей. К сожалению, позже он проиграл в борьбе с болезнью. Фонд оказал помощь его родителям, оплатив похороны.

“Мы не ограничиваемся финансированием исследований, мы также оказываем поддержку семьям больных раком детей, – рассказал Дени Маккарио. – К сожалению, ежегодно в 500 из 2500 случаев дети, страдающие от онкологических заболеваний, не выживают. Так как организация похорон требует больших затрат, Фонд оказывает финансовую поддержку родным не только во время болезни ребенка, но и после – в случае его смерти…»

80% от продажи футболок будет пожертвовано на исследования в области детских онкологических заболеваний. Оставшиеся 20% будут использованы при необходимости для оказания финансовой помощи семьям. На данный момент было собрано более 5 000 евро. Дени Маккарио надеется, что продажи взлетят в последние часы аукциона: «Я не знаю, сколько средств будет собрано, но, по крайней мере, это всегда лучше, чем ничего!”

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ФК “Монако” в борьбе против рака

Инициатором акции выступил директор по институциональным связям ФК “Монако” Жан-Эдуар Дангрео (Jean-Edouard Dangréaux). Дени Маккарио лично поблагодарил его, а также всех игроков, принявших участие в благотворительной акции.

ФК “Монако” также поддержал Фонд Flavien и Научный центр Монако, пригласив исследователей, а также семьи больных раком детей на матч против «Лиона» в прошлую субботу. Двое детей из Фонда – Энзо и Кантен, а также младшая сестра Кантена – даже получили возможность посмотреть разминку и матч из-за кулис в рамках программы “My Wish” (Мое желание). Дети также познакомились с тренером Филиппом Клеманом (Philippe Clément) и побеседовали с Виссамом Бен Йеддером (Wissam Ben Yedder).

В ходе матча вице-президент и генеральный директор Олег Петров и член совета директоров Екатерина Сартори Рыболовлева вручили две красно-белые футболки: одну – благотворительному фонду Flavien, а другую – Научному центру Монако. Этот символический жест свидетельствует о поддержке, которую клуб оказывает этим организациям.

В этой церемонии, которая прошла на поле стадиона приняли участие профессора Патрик Рампаль (Patrick Rampal) и Дени Альман (Denis Allemand), соответственно президент и директор НЦМ соответственно, а также Дени Маккарио в сопровождении Энзо и Кантена.

Семьи и волонтеры из благотворительных организаций Лазурного берега, помогающих больным детям, будут приглашены на матч ФК «Монако» против «Лорьяна», который состоится в воскресенье, 13 февраля, в 13:00 на стадионе «Луи-II». Матч состоится накануне Всемирного дня борьбы с детским раком, который пройдет 15 февраля.

Ранее в рамках программы ФК “Монако” AS Monacœur уже неоднократно проходили благотворительные акции, такие как сбор игрушек в поддержку ассоциации «Друзья Ливана», продажа футболок в поддержку любительских футбольных клубов, а также участие в акции «Розовая лента» по борьбе с раком груди.

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