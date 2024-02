Comment profiter des vacances scolaires cet hiver à Monaco ?

Expositions, sorties, concerts… Si vous ne savez pas quoi faire du 23 février au 11 mars 2024, cet article est fait pour vous !

Les vacances scolaires d’hiver font leur grand retour dans la principauté. Et, bonne nouvelle, les beaux jours sont de sortie. Voici donc 5 activités pour un programme haut en couleur.

Dévoilez vos talents artistiques à l’École Supérieure d’Arts Plastiques

Vous avez une âme d’artiste ? C’est l’heure de le prouver.

Du lundi 26 février au vendredi 1er mars, plusieurs stages sont proposés pour les amateurs d’art au Pavillon Bosio. Trois apprentissages sont à l’affiche pour l’occasion, chacun enseigné par des professeurs. De la gravure à la céramique jusqu’au dessin, il y en a pour tous les goûts. Enfants et adultes débutants ou bien artistes confirmés, pas de crainte, l’inscription est ouverte à tous.

Juste un conseil, n’oubliez pas votre matériel avant le début des stages !

Infos pratiques pour tous les stages

L’AS Monaco accueille le géant parisien

C’est la rencontre de cette 24ème journée de Ligue 1. L’heure de la revanche a sonné pour les Rouge et Blanc. Malgré une défaite lors du match aller (5-2), l’AS Monaco n’a pas dit son dernier mot. Seulement quatre jours avant le huitième de finale retour entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, les Monégasques ont toutes les cartes en main pour espérer la victoire. Victoire qui pourrait les faire grimper au classement, et se rapprocher des Parisiens.

Alors, rendez-vous au stade Louis-II, le vendredi 1er mars.

Optez pour une escapade au Musée Océanographique

Ne craignez pas d’avoir froid… Pour les vacances scolaires, la Principauté vous embarque au cœur de l’océan. L’occasion de profiter du bon plan un billet adulte acheté, un billet enfant offert du 10 février au 10 mars 2024.

Depuis le 4 juin 2022, l’exposition « Mission Polaire » propose une aventure au milieu des pôles Nord et Sud. Suivez l’histoire des plus grands explorateurs et admirez les projections de la mythique salle « Immersion ». Le tout, en participant à la campagne de sensibilisation de protection des aires marines autour de l’Antarctique. Et, les enfants pourront même repartir avec leur diplôme de reporter des mondes polaires !

L’exposition « Mission Polaire » – © Musée océanographique de Monaco

En continuant votre parcours, partez à la rencontre de Greg Lecoeur, photographe animalier niçois, et ses clichés sur le thème « Pôles, des mondes fragiles » jusqu’au 12 mars 2024. Mais aussi, l’exposition « Le Prince et la Méditerranée » pour s’imaginer à bord du célèbre bateau du Prince Rainier III, au large de la Méditerranée.

Enfin, d’autres activités seront à l’honneur pendant les vacances. Les enfants pourront participer au casse-croûte des poissons et même découvrir des animaux du littoral. Pour les plus courageux, un Escape Game et une immersion à 360 degrés vous fera vibrer au cœur de la Grande Bleu.

Réservations

Tentez votre chance aux « Golden Voices Music Awards »

Si vous aimez chanter, cet évènement est fait pour vous.

Le Théâtre Michel Daner de Beausoleil accueille le samedi 24 février des jurys à la recherche de talents cinq étoiles. Parrainé par Bruno Berberes, directeur de casting de The Voice & Kids, la sélection est une réelle aubaine pour les passionnés de musique. À la clé ? L’opportunité de représenter la Principauté à la prochaine finale internationale annuelle de la compétition, le 20 avril 2024. Le tout, sur une scène spéciale, la Croisette de Cannes.

Infos pratiques

Venez chanter au concert de Pierre de Maere

Ses chansons « Un jour je marierai un ange » ou encore « Regrets » ont fait le tour de l’Europe. Pierre de Maere sera présent sur la scène monégasque pendant les vacances scolaires. Révélation belge depuis 2022, l’artiste n’a cessé de faire parler de lui. Que vous soyez un véritable fan ou simplement curieux, l’occasion de passer une soirée en musique et chanter à tue-tête, ne se refuse pas.

Rendez-vous samedi 9 mars à 20 heures au Grimaldi Forum, pour finir les vacances en beauté.