Monaco : Une destination privilégiée en Europe en 2025

Selon le magazine Travel and Tour World (TTW), la Principauté fait partie des destinations désormais incontournables à visiter l’année prochaine et voici pourquoi.

Le climat méditerranéen, les établissements luxueux, les événements et la qualité de vie font la renommée mondiale Monaco. Grâce aux grands événements tels que le Rolex Monte-Carlo Masters ou encore le Grand Prix de F1, Monaco attire sans cesse chaque année des milliers de touristes.

L’Hôtel de Paris face au célèbre Casino de Monte-Carlo ne cesse d’attirer les touristes du monde entier. Mais, loin des clichés de la foule touristique, la Principauté s’affiche également comme un lieu de luxe discret et calme.

Un nouvel havre de paix

Selon TTW, Monaco a connu une baisse de 6,5 % des arrivées étrangères. Cette baisse du tourisme permetterrait aux visiteurs de profiter d’expériences uniques sans la foule. Ainsi, l’année prochaine, les voyageurs pourront découvrir le charme de la Principauté d’une manière plus sereine et exclusive selon le magazine.

Comment visiter Monaco avec un petit budget ?

De nombreux sites culturels

Si Monaco reste un symbole de luxe avec ses grandes boutiques, son casino, ses yachts, la Principauté cache également des trésors moins connus qui attirent de plus en plus les visiteurs. Parmi eux, le Palais Princier, le Musée Océanographique, la Cathédrale de Monaco, où se sont mariés le Prince Rainier III et la Princesse Grace, ou encore le Marché de la Condamine. Ces lieux offrent un cadre parfait pour découvrir la vie et l’histoire monégasque sous un angle plus calme.

Le Bal du Marché – © Mairie de Monaco

Deuxième meilleure destination en Europe en 2024

Cette année, Monaco avait été classé comme la deuxième meilleure destination où voyager en Europe selon le site European Best Destinations, juste derrière Marbella, en Espagne et devant Malte. La Principauté séduit par son incroyable variété d’activités et d’événements prestigieux, mais aussi par son développement constant.

Mareterra © DR

Attachée au développement durable, la Principauté ne cesse de se réinventer. Le nouvel écoquartier Mareterra, récemment achevé, en est un exemple parfait, alliant innovation architecturale et respect de l’environnement, des valeurs fondamentales à Monaco.

Monaco s’agrandit : La Famille Princière inaugure l’écoquartier Mareterra