Монако — одно из главных направлений для путешествий по Европе в 2025 году

Монако вновь подтвердило свой статус одного из лучших мест для отдыха в Европе в 2024 г. © Monaco Tribune

В 2024 году Княжество было признано журналом Travel and Tour World (TTW) обязательным для посещения направлением, и это вполне заслуженно.

Средиземноморский климат, утончённая роскошь, яркие события мирового масштаба и высокий уровень жизни сделали Монако известным на весь мир. Туристов привлекают такие знаковые мероприятия, как теннисный турнир Rolex Monte-Carlo Masters и Гран-при «Формулы-1», которые ежегодно собирают тысячи гостей.

Pеклама

Классикой для путешественников остаётся Hôtel de Paris, расположенный напротив легендарного Казино Монте-Карло. Но помимо яркой туристической суеты Монако предлагает тихую, изысканную роскошь, которая создаёт уникальный опыт для тех, кто ищет что-то большее, чем просто отдых.

Новая тихая гавань

Как отмечает журнал TTW, количество иностранных туристов, приезжающих в Монако, снизилось на 6,5%. Однако это снижение открывает новые возможности для тех, кто ценит уединение и комфорт. Меньше туристов — больше пространства для наслаждения уникальной атмосферой Княжества. В следующем году путешественники смогут ощутить обаяние Монако в спокойной и почти приватной обстановке, что делает поездку особенно привлекательной.

Как посетить Монако со скромным бюджетом?

Культурные жемчужины Княжества

Монако — это не только роскошь, яркие бутики, казино и яхты. Здесь также скрываются менее известные, но не менее впечатляющие культурные достопримечательности. Среди них Княжеский дворец, впечатляющий Океанографический музей, Кафедральный собор Монако, где проходило венчание Князя Ренье III и Княгини Грейс, и уютный рынок Кондамин. Эти места дарят возможность увидеть другую, более душевную и спокойную сторону княжества, погрузиться в его историю и культурные традиции.

Рыночный бал — © Мэрия Монако

Монако — второе лучшее направление для путешествий по Европе в 2024 году

В 2024 году Монако уже заняло почётное второе место в списке лучших туристических направлений Европы по версии сайта European Best Destinations. Первое место досталось испанской Марбелье, а третье — Мальте. Однако Монако выделяется не только роскошью и престижными мероприятиями, но и постоянным стремлением к совершенству.

Mareterra © Все права защищены

Княжество активно продвигает идеи экологически устойчивого развития. Ярким примером этого стал недавно завершённый экорайон «Маретерра». Этот проект сочетает в себе современные архитектурные решения и заботу об окружающей среде.

Монако расширяет горизонты: правящая семья на торжественном открытии нового экорайона Маретерра