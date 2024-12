Monaco: una meta ambita in Europa nel 2025

Secondo la rivista Travel and Tour World (TTW), il Principato è una delle destinazioni assolutamente da non perdere l’anno prossimo, ed ecco perché.

Il clima mediterraneo, gli hotel di lusso, gli eventi e la qualità della vita rendono Monaco famosa in tutto il mondo. Grazie a grandi eventi come il Rolex Monte-Carlo Masters e il Gran Premio di F1, Monaco attira ogni anno migliaia di turisti.

Pubblicità

L’Hôtel de Paris, di fronte al famoso Casinò di Monte-Carlo, continua ad attrarre turisti da tutto il mondo. Ma lontano dai cliché della folla turistica, il Principato è anche un luogo di lusso discreto e tranquillo.

Una nuova oasi di pace

Secondo TTW, Monaco ha registrato un calo del 6,5% degli afflussi stranieri. Questo calo del turismo consentirebbe ai visitatori di vivere esperienze uniche senza la folla. Secondo la rivista, l’anno prossimo i viaggiatori potranno scoprire il fascino del Principato in modo più sereno ed esclusivo.

Come visitare Monaco senza spendere molto

Un’infinità di siti culturali

Anche se Monaco resta un simbolo del lusso, con le sue boutique, il casinò e gli yacht, nasconde anche tesori meno conosciuti che attirano un numero sempre maggiore di visitatori. Tra questi, il Palazzo del Principe, il Museo Oceanografico, la Cattedrale di Monaco, che ha ospitato il matrimonio tra il Principe Ranieri III e la Principessa Grace, e il Mercato della Condamine. Questi luoghi offrono lo scenario perfetto per scoprire la vita e la storia monegasche in tutta tranquillità.

Il Bal du Marché – © Comune di Monaco

Seconda migliore destinazione in Europa nel 2024

Quest’anno Monaco è stata nominata la seconda migliore destinazione di viaggio in Europa dal sito European Best Destination, subito dietro Marbella, in Spagna, e davanti Malta. Il Principato affascina per la sua incredibile varietà di attività ed eventi di prestigio, ma anche per la sua costante evoluzione.

Mareterra © DR

Impegnato nello sviluppo sostenibile, il Principato si reinventa costantemente. Il nuovo eco-quartiere di Mareterra, completato di recente, ne è l’esempio perfetto, coniugando innovazione architettonica e rispetto per l’ambiente, valori fondamentali per il Principato di Monaco.

Monaco si espande: la Famiglia Principesca inaugura l’eco-quartiere Mareterra