Flavio Briatore: “Fred Vasseur? Diamogli tempo”

L’imprenditore italiano e residente monegasco ha condiviso la sua opinione sulla presunta crisi all’interno della scuderia Ferrari.

Con un quarto posto attuale al campionato del mondo costruttori, a 61 punti dalla Red Bull, l’azienda italiana è partita a rilento dopo i primi due Gran Premi di Formula 1 della stagione.

Diversi quotidiani hanno di recente riportato che c’è aria di crisi a Maranello.

Flavio Briatore mostra il suo sostegno a Fred Vasseur

“Succede spesso”, ha dichiarato l’ex team principal di Renault F1 Team in un’intervista per il Corriere. “Intorno a Maranello c’è gente che parla durante l’inverno quando bisognerebbe fare un’analisi approfondita sul perché non si vince da più di 15 anni”.

Già nel mirino dei media italiani, il nuovo direttore della scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, rimane, secondo Flavio Briatore, l’uomo giusto.

“Non basta cambiare un singolo. Servono personaggi di peso in squadra, ora non ci sono”, ha affermato Briatore. Su Fred Vasseur dice: “lo conosco abbastanza bene: è un gran lavoratore, è uno serio. È appena arrivato e sta allenando una squadra con i giocatori che ha trovato. Diamogli tempo”.