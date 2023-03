Formula 1: e se il 2023 fosse l’anno giusto per Leclerc e la Ferrari?

Secondo classificato al campionato del mondo dello scorso anno, il pilota monegasco inizia la nuova stagione con un’unica ambizione: fare l’ultimo passo per conquistare il gradino più alto del podio. La competizione si preannuncia agguerrita.

Lasciatosi la frustrazione alle spalle, Charles Leclerc è di nuovo pronto a combattere. Al termine di una stagione 2022 promettente, con tre vittorie e nove pole position, ma altrettanto deludente, con diversi ritiri dovuti a errori strategici della sua scuderia, il monegasco affronta questo nuovo anno con serenità e determinazione.

Formula 1: scopriamo la nuova Ferrari SF-23 di Charles Leclerc

Più maturo dopo un quarto anno gratificante, seppur frustrante, con la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc ha approfittato della off-season per prepararsi sulle Dolomiti e iniziare al meglio la stagione 2023, che potrebbe essere quella della vittoria.

Una SF-23 diversa dal solito?

“Quello che mi motiva davvero è vincere il titolo. L’anno scorso non ci sono riuscito, ma conto di farcela quest’anno. Dobbiamo essere il più preparati possibile e l’allenamento è una parte importante”, ha detto durante il ritiro.

“Ora sono più maturo. Ogni stagione in F1 ti insegna cose nuove, così cresci come pilota. Non ho pensato di dover cambiare necessariamente qualcosa, ma ho imparato e sono cresciuto. Quindi non si tratta di un grande cambiamento, ma più di un’evoluzione”.

© Scuderia Ferrari

L’importante sarà non ripetere gli stessi errori dell’anno scorso, al volante di una SF-23 nata ancora una volta con tutto al posto giusto, ma che dovrebbe avere più di quel piccolo vantaggio sugli avversari delle prime gare dell’anno scorso.

“Come ho già detto, credo che la macchina sia cambiata un po’ quest’anno”, ha dichiarato il monegasco durante il primo test pre-stagione. “Mi aspetto che saremo un po’ più veloci sui rettilinei e forse avremo qualche problema in più nelle curve”.

Frédéric Vasseur, il fattore X?

Il direttore quest’anno è nuovo di zecca. Frédéric Vasseur, arrivato dall’Alfa Romeo, ha preso il posto di Mattia Binotto, le cui ultime stagioni avevano intaccato la fiducia nei dirigenti. Ora il pilota monegasco sa di essere circondato dalle persone giuste.

Al fianco dell’uomo che ha guidato i suoi primi passi in F1 al suo debutto nel 2008, Charles Leclerc può finalmente nutrire grandi ambizioni, anche se ad attendere il nuovo direttore francese della scuderia sembra esserci una sfida non di poco conto. Frédéric Vasseur tuttavia si mostra ambizioso, in linea con le aspettative di una squadra prestigiosa come quella del “cavallino rampante”.

© Scuderia Ferrari

“Non puoi essere alla Ferrari e non puntare alla vittoria”, ha dichiarato ad Auto Hebdo. “La struttura c’è, il budget c’è, il nostro unico obiettivo è lottare per il titolo”, sia pilota che costruttore.

Per quanto riguarda il primo, Charles Leclerc dovrà ovviamente superare l’ostacolo Max Verstappen (Red Bull), due volte campione del mondo in carica e in lizza per il terzo titolo. Invece, a differenza dello scorso anno, la Scuderia Ferrari dovrà fare attenzione al ritorno della Mercedes.

Formula 1: Frédéric Vasseur nuovo direttore della Scuderia Ferrari

Lewis Hamilton sarà il primo a cercare di guadagnarsi il suo ottavo titolo e diventare così il più grande pilota della storia, ma anche George Russell, dopo una prima stagione di successo con la Mercedes, sarà spinto da grandi ambizioni e dalla voglia di affermarsi ancora di più.

Per il titolo costruttori, tutto cadrà sulle spalle di Carlos Sainz, che dovrà arrivare al livello di Charles Leclerc, che la scorsa stagione lo ha preceduto con 62 punti di vantaggio. Una cosa è certa: lo spagnolo non vuole essere una semplice comparsa all’ombra di Charles Leclerc.

Con una coppia di piloti di talento e un nuovo direttore generale ambizioso ed esperto, la Scuderia Ferrari può sognare in grande e Charles Leclerc portare in alto i colori del Principato.