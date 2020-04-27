Коронавирус: Повторение сценария Великой депрессии?

4 мая правительство Монако рассчитывает снять ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Более 5000 компаний Княжества с облегчением восприняли данную новость. Из-за пандемии многие предприниматели столкнулись с серьезными экономическими трудностями. Ведь даже если правительство Княжества и мэрия примут специальные меры, экономика страны все равно будет претерпевать негативные последствия данной ситуации на протяжении еще нескольких месяцев. Пояснения по этому вопросу даёт генеральный исполнительный директор Экономического Совета Монако (Monaco Economic Board), Гийом Роз (Guillaume Rose).

Какие задачи стоят перед Экономическим Советом Монако в кризисный период, вызванный пандемией коронавируса?

Сейчас наша задача – выслушать мнения членов нашего Совета (в него входят представители от 500 предприятий), а также разобраться с их текущей экономической ситуацией. Мы продолжаем работать. Мы просим их рассказать о том, как обстоят дела в их компаниях, о потерях на рынке, об их потребностях… Затем мы передаем эти сведения правительству.

Чем больше времени проходит, тем ближе мы становимся к повторению сценария кризиса 1929 года

Сталкивалась ли когда-либо экономика с аналогичным кризисом в прошлом?

Такую ситуацию мы наблюдаем впервые. Ничего похожего раньше не происходило, даже во время кризиса 2008 года. Сейчас мы находимся в положении, когда компании не знают, что принесет завтрашний день. Экономическая обстановка ухудшается, и чем больше времени проходит, тем ближе мы становимся к повторению сценария кризиса 1929 года. Всё это пагубно влияет на экономику.

На какие секторы экономики пандемия оказала наибольшее влияние?

Мы проанализировали состояние 36 компаний — ситуация везде разная. Например, кризис пощадил агропродовольственный сектор. Конечно, здесь тоже есть трудности, но, в целом, все идет хорошо. И, напротив — пандемия ударила по организаторам ивентов, а также по туристическому сектору. В данной ситуации важен не размер компании, а сфера ее деятельности.

Правительство Княжества приняло меры по оказанию экономической помощи компаниям. Как вы к этому относитесь?

Наши меры значительны, щедры и, на мой взгляд, уместны. Все это нужно, чтобы спасти нашу экономику. Наша страна действительно процветает, но она весьма невелика по размеру. К тому же, Монако не входит в Европейский Союз и не пользуется его гарантийным фондом. Зато мы довольно легко справляемся с кризисными ситуациями. У нас стабильная, четкая система, выгодная для компаний и обеспечивающая необходимый минимум для их сотрудников.

Если эпидемия будет остановлена, а 4 мая режим карантина будет снят, то, вероятно, мы снова встанем на ноги.

По вашему мнению, когда нам стоит ожидать окончания режима самоизоляции?

Монако имеет преимущество перед Францией: самоизоляция у нас закончится на неделю раньше – 4 мая. Это позволит нам выработать стратегии восстановления, вновь открыть магазины, вернуть сотрудников на работу и осуществить ряд других необходимых мер. Во всяком случае, у нас большое желание двигаться вперед. Но я не думаю, что мы вернемся к «нормальной жизни» до конца года. Этот процесс будет проходить постепенно. Если не будет туристов, мы столкнемся с проблемами во многих сферах. Более 60% наших туристов – жители ЕС. Если эпидемия будет остановлена, а 4 мая режим карантина будет снят, то, вероятно, мы снова встанем на ноги.

Ожидаете ли вы каких-либо долгосрочных последствий пандемии?

Пока трудно сказать. Монако много экспортирует, особенно в Африку. Если этот континент будет сильно затронут пандемией, наше Княжество начнут остерегаться и будут негативные последствия. Сейчас точно ничего нельзя сказать. По оценкам экономистов, каждый месяц простоя за время карантина стоит шесть месяцев восстановления после выхода из него. Однако нам не удалось избежать кризиса в здравоохранении. Но как быть с экономическим кризисом? На мой взгляд, действительно стоит опасаться последствий пандемии для нашей экономики.