Пузырчатый Дом Пьера Кардена: архитектурная мечта на Лазурном берегу

Чтобы описать Пузырчатый Дом Пьера Кардена не понадобится много слов. Уютно устроившийся на холмах Ривьеры недалеко от Канн, он простоял почти 40 лет, любуясь на Каннский залив. Дом современный и одновременно “вне времени”, инновационный и уникальный, и в то же время классический, как первые фильмы о Джеймсе Бонде 60-х.

Вилла площадью 1200 м2 раскинулась на холмах Эстереля, её охристые, словно глиняные стены напоминают как космический корабль, так и пещерные жилища, вдохновившие венгерского архитектора Антти Ловага и первоначального владельца — Пьера Бернара. Сейчас сооружение принадлежит французскому модельеру Пьеру Кардену, которого часто ошибочно принимают за автора архитектурного ансамбля.

Ни одна линия внутри здания не является прямой. Видение Ловага было настолько тесно связано с круговой формой, что он считал, что из его «бесконечности» вырастает совершенная форма. Этот уникальный дом состоит из множества сферических модулей, усеянных террасами и бассейнами. Это создаёт иллюзию «подвешенности между морем и небом«, когда смотришь из окон, напоминающих иллюминаторы. Солнечный свет проникает в каждый уголок этого здания, усиливая желание архитектора примирить дом с миром природы.

Пузырчатый Дома в цифрах

Приемная, рассчитанная на 350 человек.

Панорамная гостиная

10 оригинальных люксов

Бассейн и другие «пруды»

Садовая площадь 8 500 м2

Амфитеатр под открытым небом на 500 мест.

Человек за занавесом

Построенный в 1975-1989 годах, Бернар поручил Ловага второй проект. Предприниматель из Бресса 10 лет до этого работал с архитектором в собственном доме Бернара, как поклонник его органической архитектуры.

Ловаг славился любовью к постройкам “для жизни”, поэтому архитектора интересовал в первую очередь тема дома. По словам Жан-Поля Гессе, нынешнего директора усадьбы по связям с общественностью, Ловаг «хотел спроектировать дома, которые могли бы приспосабливаться к потребностям человека по мере того, как они появляются». Очарованный инуитскими народами, он хотел иметь дом без краев, дверей и крыш […]. Его идеальный дом должен вновь стать элементом свободы и позволить человеку примириться с природой».

В 1992 году Карден приобрел его у Бернара. Карден купил его, когда он был еще технически незавершенным, и привез обратно Ловага, чтобы завершить свой шедевр.

Женские формы

Как возвращение к доисторическим конструкциям, эти сферические жилища имитируют ранние человеческие пещеры, объединенные современным изгибом эллиптических окон и, конечно же, роскошными интерьерами. Однако с тех пор, как Карден стал владельцем, все больше и больше усадьба напоминает «тело женщины», как он сам замечал. Его антропоморфная форма имитирует бедра девушки Бонда, танцующей в начале фильма, волнистых стенах и дверных проемах, перекликающихся с 1960-ми годами. Это авангардная интерпретация ранней жизни, которая сталкивается с легким стилем этой эпохи.

Креативный дизайн интерьера

Интерьер виллы украшен современными художниками, что еще больше повышает статус этого жилого комплекса до уровня произведений искусства. Фрески Патриса Брето, Жерома Тиссерана, Даниэля Ю, Франсуа Шовена и Жерара Ле Клоарека украшают лабиринтовые прихожие и комнаты в форме пузырьков. Карден предусмотрел планировку каждой комнаты, собирая вручную и даже проектируя предметы мебели. Коллекция утилитарных скульптур также выставлена на постоянную экспозицию.

Естественные отношения

Близкое отношения виллы с окружающим миров видно на всей территории усадьбы. Пышные пальмы, бесконечные просторы моря и искусственный водопад, встроенный в дом, — все это сочетается в утопическом создании. Простирающийся от Канн до Сен-Рафаэля и островов Лерен, этот вид представляет собой эксклюзивную точку, откуда можно наблюдать за событиями в заливе. В очень ясные зимние дни можно даже увидеть край Корсики.

В 2006 году министр культуры Франции присвоил этому места звание “Наследия 20-го века), статус, которым наделяют исключительные архитектурные произведения, что вызвало ряд разногласий.

Слова Кардена

Для нынешнего владельца этот дом — место гедонизма. В интервью, вышедшем во французской газете «Фигаро”, он сказал: «Я не знал ничего, кроме счастья [здесь], включая волшебные вечера и незабываемые вечеринки». Я принимал здесь много знаменитостей. Я помню свою встречу с Арнольдом Шварценеггером. Когда он увидел меня, он поднял меня за воротник, чтобы поцеловать. Я висел над землей, и он, смеясь, сказал: «Посмотри, насколько ты теперь больше!».

Уникальное пространство для проведения мероприятий

С приобретённой славой понять мир культуры стало проще. С 2000 г. Пузырьковый Дом открыт для посетителей Каннского кинофестиваля для коктейлей и вечеринок — символа эксклюзивности резиденции.

Вилла, неподвластная времени, также приняла несколько модных показов: в 2008 и 2015, когда Карден продемонстрировал одну из своих коллекций, а Диор отправился в поместье, чтобы показать свою коллекцию “осень-зима”. Одним из последних дизайнеров, который побывал здесь, пусть и на праздниках и не на подиуме, был Симон Порт Жакмюс.

Теперь во дворце можно проводить кинопремьеры, свадьбы и фотосессии, а все поместье сдается в аренду. В интернете невозможно найти стоимость такого удовольствия, но, как сообщается, за один день стоит выложить примерно 27 000 евро.