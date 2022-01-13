6 января Светлейший Князь представил видеосюжет о своей борьбе за сохранение окружающей среды.

15 лет активной борьбы. В восьмиминутном ролике Князь Альбер II рассказывает о зарождении своего Фонда в 2006 году, в то время как на экране появляются видеозаписи его различных исследований. В начале обзора показана его четырехдневная экспедиция на льдине, которая, по словам самого Князя, стала «воплощением его давней мечты». Ее целью было предупредить о последствиях глобального потепления в Арктике. Далее мы можем увидеть, как Князь открывает для себя морские экосистемы, а также флору и фауну по всей планете.

«В какой-то момент я понял, что ситуация с экологией стала критичной, и что нужно срочно что-то предпринимать. Идея создания фонда возникла довольно быстро, – рассказывает Князь, добавляя, что он хотел привлечь внимание других мировых лидеров к экологическим проблемам сразу же после открытия фонда. – Очень многие настроены скептически и не верят в климатические изменения и исчезновение множества видов растений и животных. Это противостояние носит постоянный характер».

«Нам стоит прислушаться к мнению ученых»

По мнению Князя, лучшее решение – поддерживать и поощрять инициативы по защите окружающей среды, а также научные исследования. «Нужно прислушиваться к мнению ученых, ведь только благодаря им мы можем двигаться вперед», – подчеркнул Князь, в заключение упомянув об инновационных достижениях фонда.

«Прежде всего, это новаторский подход в технологиях, а также инновационный метод решения ряда проблем, будь то биоразнообразие, водные ресурсы или вырубка лесов», – добавил Князь, надеясь, что будущие поколения продолжат начатую работу по сохранению окружающей среды.

Фонд князя Альбера II уже финансировал многочисленные краткосрочные и среднесрочные проекты, такие как посадка деревьев в Индии, возвращение морских коньков в Средиземное море и продвижение экологически чистых продуктов.

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