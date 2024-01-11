Плавание, регби, гимнастика ― 5 спортивных ассоциаций для ваших детей

Княжество богато разнообразными спортивными секциями, и редакция Monaco Tribune выбрала для вас пять из них, которые обязательно приглянутся юным спортсменам.

Клуб по регби AS Monaco

AS Monaco Rugby ― это спортивная ассоциация, влияние которой растёт с каждым годом благодаря успехам команды во втором дивизионе чемпионата Франции. Сегодня она является одной из ведущих секций страны.

Благодаря турниру Monaco Rugby Sevens клуб привлекает международных звёзд этого вида спорта. Настоящий праздник для всех членов клуба, которые получают возможность поближе познакомиться с известными регбистами!

© Ромен Буазобер (Romain Boisaubert) / Monaco Tribune

В школе регби AS Monaco тренируются около 130 детей под руководством её директора Орельена Лаззаро (Aurélien Lazzaro) и 15 наставников. Этому проекту ассоциации уделяется особое внимание.

Здесь проводятся четыре больших турнира и восемь турниров для молодежных команд, а также крупный турнир на стадионе им. Наследного принца Жака, в котором участвуют 600 детей и 15 команд. Ежегодно клуб по регби радует молодежь насыщенной программой, включающей три важных мероприятия: Рождество, тренировочный курс и турнир.

Практическая информация

Стадион им. Наследного принца Жака, авеню де Комбаттан-ан-Африк-дю-Нор, 06240 Босолей

Категории: от M6 (2018 и 2019 года рождения) до M14 (2010 и 2011 года рождения)

Членский взнос: M6: €230, M8: €280, M10: €280, M12: €280, M14: €280

Тренировки: по средам после обеда (14:00-15:30), по субботам утром (10:30-12:15) и по пятницам после обеда (17:30-19:30)

Женский футбольный клуб «Монако» (AS Monaco FF) был основан более двенадцати лет назад Андре-Пьером Куффе и сегодня насчитывает 180 членов. Стремительный рост клуба привел к тому, что ему была присвоена высшая награда французского федерального уровня Label École de Football Féminine Or.

© Ромен Буазобер (Romain Boisaubert) / Monaco Tribune

Девочки от 6 до 9 лет регулярно тренируются на стадионе им. Дидье Дешама, участвуют в женских тренировках, проводимых игроками первой команды высшего регионального дивизиона, и устраивают матчи по субботам в течение всего года.

Практическая информация

Стадион им. Дидье Дешама, пляж Марке, 06320 Кап-д’Ай

Членский взнос: €150

Тренировки: по четвергам, с 17:00 до 18:30

Ассоциация водных видов спорта Монако

AS Monaco Natation, куда входят почти 1000 членов в пяти различных дисциплинах (плавание в бассейне, плавание на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло), гордится своим статусом одной из наиболее выдающихся спортивных ассоциаций в Монако.

© Monaco Tribune

Для наиболее целеустремлённых членов ассоциации старше семи лет доступна образовательная программа спортивной подготовки. Это позволяет юным пловцам иметь специально составленное школьное расписание, чтобы они могли комбинировать спорт и учёбу.

Практическая информация

Секция водных видов спорта стадиона им. Луи II – 7, авеню де Кастелан, 98000 Монако

Членский взнос: 250€

Тренировки: по средам во второй половине дня и в субботу утром

Морское общество Монако

Морское общество Монако было создано в 1953 году в результате разделения Общества Регат и заслуженно носит звание старейшей спортивной ассоциации в Княжестве

Клуб с богатой историей сегодня насчитывает около 300 членов и воспитал многих чемпионов, таких как Квентин Антонелли (Quentin Antognelli), который защищал цвета флага страны на Олимпийских играх в Токио.

© Monaco Tribune

Обладая различными дисциплинами в своем арсенале, включая морскую греблю, которой увлекается множество членов клуба в свободное время, клуб имеет собственную базу, расположенную на озере Сен-Касьен, в регионе Пей-де-Файенс.

Таким образом, юные участники клуба, зарегистрированные в соревнованиях, могут совершенствовать свои навыки круглый год. Сезонную программу Морского общества дополняют летние курсы под чутким управлением тренеров. Прекрасная возможность для молодежи выйти в море утром перед заслуженным обедом в ресторане клуба!

Практическая информация

Морское общество Монако, 1 кэ Луи II, 98000 Monaco

Членский взнос: €150 (для рожденных после 2005 года, включая лицензию FFA и страховку)

Тренировки: по средам с 13:30 до 17:30, по субботам с 9:00 и по воскресеньям с 9:00

Этуаль де Монако

Основанный в 1890 году Эженом Марке (Eugène Marquet) и Шарлем Ватриканом (Charles Vatrican) монегасский гимнастический клуб с годами стал одним из лучших в стране, собрав под своим крылом почти 300 членов.

© Monaco Tribune

Это идеальное место для молодых спортсменов, которые могут тренироваться под руководством четырех опытных тренеров клуба, а также приглашенных звёзд, таких как Кевин Кроветто (Kevin Crovetto).

От гимнастического коня до колец, параллельных брусьев и батутов ― в клубе есть все, чтобы помочь вам освоить основы одной из самых совершенных дисциплин для тела, гимнастики.

Практическая информация

Л’Этуаль де Монако, площадь Сент-Девот, 98000 Монако

Членский взнос: гимнастическая школа — €500

Тренировки: по средам с 14:00 до 15:30 или с 15:45 до 17:15 и по субботам с 9:30 до 11:00.