Второй Форум по трудоустройству пройдёт в Монако в феврале

Вас ждут рекрутеры из более чем 12 отраслей.

После ошеломительного успеха премьеры в сентябре прошлого года, привлекшей более 3 650 человек, организаторы с нетерпением ждут всех желающих на втором по счёту мероприятии, которое пройдёт в Гримальди Форуме 16 февраля в расширенном и более амбициозном формате.

Это событие станет незаменимым для всех, кто ищет работу в Монако и стремится построить успешную карьеру. Концепция, предложенная Княжеским правительством, остаётся неизменной: посетители смогут лично встретиться с многочисленными рекрутерами из Княжества, представляющими целых 12 отраслей деятельности. Вы сможете наладить контакты и, возможно, даже заключить контракт, как это уже произошло с некоторыми кандидатами на предыдущем мероприятии.

Не забывайте о центре профессиональной подготовки, организованном официальными ведомствами Монако, включая Службу занятости, Управление кадров и подготовки государственных служащих и Фонды социального обеспечения. Этот центр поможет вам подготовиться к собеседованиям и повысить шансы на успех.

Теперь у вас есть возможность создать личный кабинет кандидата или работодателя на официальном веб-сайте Monaco Pour l’Emploi.

Не менее важно отметить, что правительство Монако доверило специализированному монегасскому агентству (см. ниже),) коммерческую реализацию стендов, которое готово оказать помощь компаниям-участникам в организации салона и удовлетворить все их требования.

Практическая информация:

Когда: 16 февраля 2024 года

16 февраля 2024 года Во сколько: с 9:00 до 18:00

с 9:00 до 18:00 Где: Гримальди Форум, зал «Дягилев»

Гримальди Форум, зал «Дягилев» Вход свободный и бесплатный

Дополнительную информацию можно найти на странице Monaco Pour l’Emploi в LinkedIn

Для бронирования стенда, пожалуйста, свяжитесь с агентством по телефону +377 97 97 35 55, отправьте запрос на электронную почту info@monacopourlemploi.com либо зарегистрируйтесь онлайн.