AS Monaco : Les 5 moments qui ont marqué l’année 2022

Victoires impressionnantes, inauguration historique, proximité avec le public... Revivez les temps forts de l'AS Monaco cette année.

L'écrasante victoire face au Paris Saint-Germain

Souvenez-vous. C'était le 20 mars dernier. Au stade Louis II, les hommes de Philippe Clement réalisent l'impensable en écrasant le Paris Saint-Germain (3-0), la plus large défaite des Parisiens en championnat lors de cette saison 2021-2022.

LIRE AUSSI : Que retenir de l’écrasante victoire de l’AS Monaco face au Paris Saint-Germain ?

© AS Monaco

Grâce à la justesse et au réalisme du duo Wissam Ben Yedder (2 buts) et Kevin Volland (1 but), les Rouge et Blanc ont étouffé des Parisiens sans solution.

De quoi gommer une élimination précoce en Ligue Europa face à Braga et d'entamer une série de victoires qui a propulsé l'AS Monaco sur le podium de la Ligue 1 pour la deuxième année consécutive.

L’inauguration du Centre de Performance

C'est une date qui restera à jamais gravé dans les livres d'histoire de l'AS Monaco.

Le 5 septembre 2022, le Centre de Performance de l'ASM a officiellement été inauguré à La Turbie, en présence du Prince Albert II, de Jean-Jacques Raffaele, maire de La Turbie, Ekaterina Sartori Rybolovleva, membre du conseil d’administration, et Juan Sartori, vice-président du club.

LIRE AUSSI : Dans les coulisses de l’inauguration du Centre de Performance de l’AS Monaco

© AS Monaco

Imaginé par l'architecte Frédéric Genin, ce bâtiment ultra-moderne a nécessité près de quatre ans de travaux pour un coût total de 55 millions d’euros, consentis par le Président Dmitri Rybolovlev.

Avec trois terrains d’entraînement aux normes européennes (UEFA) et françaises (Fédération française de football), une grande salle de musculation avec de nombreux appareils à la pointe de la technologie ou encore une salle de balnéothérapie avec toutes sortes de bassins, ce nouveau centre fait déjà partie des plus performants d’Europe.

Le retour de l'entraînement ouvert au public

Les dirigeants de l'AS Monaco l'avaient promis. Et c'est incontestablement l'un des moments forts de cette année 2022. Plus d'un mois après l'inauguration du Centre de Performance, les supporters du club ont été conviés à La Turbie pour assister au tout premier entraînement ouvert au public.

Une matinée riche en émotions, puisque plus de trois cents fidèles de l'AS Monaco se sont réunis sous le soleil pour voir leurs idoles de plus près.

LIRE AUSSI : AS Monaco : Joueurs et supporters séduits par l’Open Training au Centre de Performance

"C'est la première fois que l'on voit le centre, c'est un sacré bâtiment, nous avait confié un supporter monégasque, venu du Var et qui s'est rendu à une séance de l'AS Monaco pour la première fois depuis la saison 2005-2006.

On peut voir comment il s'entraînement, ce qui est pour moi le plus intéressant. Et puis les joueurs ont été au top. Nous avons maintenant qu'une envie : revenir !"

Le premier Kids Tour

C'est LE rendez-vous qui a bercé cette fin d'année 2022. Entre le 11 septembre et le 14 décembre, la caravane du Kids Tour a fait escale dans près de seize étapes (Cap d'Ail, La Turbie, Breil-sur-Roya...) à travers le département et bien au-delà.

Avec plus de 1500 enfants rencontrés, le Kids Tour a été un véritable succès populaire et une belle communion entre l'AS Monaco et ses jeunes supporters.

LIRE AUSSI : Belle rencontre entre Wissam Ben Yedder et ses petits fans au Village de Noël

Et ce n'est pas fini. Dès 2023, pour la deuxième partie de saison, le Kids Tour ira à la rencontre d'autres enfants du littoral, des vallées et du haut-pays.

Il se pourrait même que la célèbre mascotte Bouba chausse les skis avec de belles surprises en perspectives.

Le double succès face à l'OGC Nice

Quoi de plus beau qu'une victoire dans le derby ? Cette année, ce n'est pas seulement une, mais deux victoires que les Monégasques sont allés chercher face à leur voisin et rival niçois.

En fin de saison dernière, l'AS Monaco a décroché face au GYM (1-0) une cinquième victoire consécutive en championnat qui a grandement contribué à sa place sur le podium en fin de saison.

LIRE AUSSI : Ligue 1 : L’AS Monaco remporte le derby de la Côte d’Azur face à l’OGC Nice

Grâce à une réalisation d'Aleksandr Golovin en toute fin de première période (45+2'), les coéquipiers de Wissam Ben Yedder ont assuré l'essentiel.

Comme au début de cette saison 2022-2023. À l'Allianz Riviera cette fois, c'est Breel Embolo qui a libéré les siens en deuxième période (69') pour offrir une deuxième victoire d'affilée (0-1) à l'ASM face à l'OGC Nice.

Le prochain rendez-vous entre les deux voisins, le 26 février prochain au stade Louis II lors de la 25e journée, s'annonce déjà bouillant.