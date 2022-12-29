ФК «Монако»: 5 знаменательных событий уходящего года

Впечатляющие победы, открытие центра спортивных достижений, близость к публике... Вспомните важные моменты в истории «Монако» в 2022 году.

Сокрушительная победа над «ПСЖ»

Помните? Это было 20 марта. На стадионе «Луи II» подопечные Филиппа Клемана исполнили немыслимое, раздавив «ПСЖ» (3-0). Это было самое разгромное поражение парижан в чемпионате сезона 2021-2022.

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© ФК «Монако»

Благодаря точности и прагматичности голевого дуэта Виссам Бен-Йеддер (2 гола) и Кевин Фолланд (1 гол), красно-белые лишили парижан всякой надежды.

Это стало хорошей возможностью оправиться от преждевременного вылета из Лиги Европы после поражения в матче с ФК «Брага» и начать победную серию, благодаря которой «Монако» закончил сезон на пьедестале Лиги 1, как и годом ранее.

Церемония открытия Центра спортивных достижений

Эта дата навсегда останется в летописи ФК «Монако».

5 сентября 2022 года в Ля Тюрби состоялось торжественное открытие Центра спортивных достижений ФК «Монако» в присутствии Князя Альбера II, а также мэра Ля Тюрби Жан-Жака Рафаеля, члена совета директоров Екатерины Сартори-Рыболовлевой, и вице-президента клуба Хуана Сартори.

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© ФК «Монако»

Центр Спортивных достижений спроектирован архитектором Фредериком Жененом. На строительство этого ультрасовременного здания ушло четыре года и 55 миллионов евро, выделенных президентом клуба Дмитрием Рыболовлевым.

Новая база ФК «Монако» – одна из лучших в Европе: три тренировочных поля по стандартам УЭФА и Федерации футбола Франции, большой тренажерный зал, оборудованный по последнему слову техники, а также зал бальнеотерапии со всевозможными бассейнами.

Возвращение к публичным тренировкам

Руководители ФК «Монако» сдержали обещание. Безусловно, это было одно из знаменательных событий 2022 года. Почти через месяц после торжественного открытия Центра спортивных достижений болельщики клуба были приглашены в Ля Тюрби на первую публичную тренировку.

День полный эмоций – более трехсот верных болельщиков ФК «Монако» собрались под открытым небом, чтобы поближе увидеть своих героев.

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«Я вижу центр в первый раз, классное здание, сказал болельщик из департамента Вар, впервые приехавший на тренировку «Монако» после сезона 2005-2006.

Можно посмотреть, как они тренируются, это для меня самое интересное. Игроки – в отличной форме. Теперь хочется только одного: приехать еще раз!»

Первый Kids Tour

Этих встреч ждали с нетерпением. С 11 сентября по 14 декабря фургон Kids Tour прошел 16 этапов (Кап-д’Ай, Ля Тюрби, Брей-сюр-Ройа и пр.) по департаменту и за его пределами.

Kids Tour собрал более 1500 детей – это истинно народный успех и великолепная возможность для ФК «Монако» пообщаться с его молодыми болельщиками.

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И это еще не все! В 2023 году, во второй половине сезона, Kids Tour отправится на встречи с детьми с побережья, с гор и из долин.

Не исключено даже, что знаменитый талисман Буба встанет на лыжи. Впереди много сюрпризов!

Двойная победа над «Ниццей»

Что может быть прекрасней победы в дерби? В этом году монегаски одержали сразу две победы над своим соседом и соперником из Ниццы.

В конце прошлого сезона «Монако» выиграл у «Ниццы» свой пятый матч подряд в чемпионате, что предопределило его место на пьедестале.

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Тогда победу красно-белым обеспечил гол Александра Головина в самом конце первого тайма (45+2’).

А в начале текущего сезона, на этот раз на стадионе «Альянц Ривьера», Брель Эмболо во втором периоде (69’) подарил «Монако» вторую подряд победу (1-0) над «Ниццей».

Следующая встреча соседей состоится 26 февраля на стадионе «Луи II» в рамках 25 тура чемпионата. Будет жарко!