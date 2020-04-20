Годовщина свадьбы Князя Ренье III и Княгини Грейс Келли в фотографиях

В эти выходные исполнилось 64 года со дня свадьбы Князя Ренье III и Княгини Грейс Келли, одной из самых знаменитых американских актрис пятидесятых годов.

Гражданский брак состоялся 18 апреля в Тронном зале Княжеского дворца в присутствии родителей жениха Княгини Шарлотты и Князя Пьера. Грейс Келли была одета в кружевное платье розового цвета.

Через день они отпраздновали религиозный брак в соборе Святого Николая, где церемонию вел епископ Монако Жиль Барт (Gilles Barthe). Свадебное платье Грейс Келли, считается одним из самых узнаваемых. Это платье было подарком от продюсерской студии MGM. Ее высокое декольте, украшения из жемчуга и брюссельского кружева, а также многочисленные юбки, вдохновили на создание многих последующих свадебных нарядов, таких как платье герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Длина фаты составляла 82 метра.

Фернан Детали (Fernand Detaille) был фотографом на свадьбе. На фотографии ниже, в Галерее Геркулеса в Княжеском дворце, княжеская чета воссоздала фотографию, сделанную менее чем за год до этого, в том же месте, 6 мая 1955 года, по случаю своей первой встречи.

На церемонии присутствовало около 600 гостей, среди которых были кинозвезды и светские личности, такие как Кэри Грант (Cary Grant) и Аристотель Онассис (Aristotle Onassis). В свадебном меню были омар, икра и стокилограммовый торт.

Через семь недель после свадьбы молодожены вернулись из медового месяца – путешествия по Средиземному морю на яхте, подаренной им Аристотелем Онассисом.

Они встретились после того, как Келли посетила Каннский кинофестиваль и получила приглашение от Князя принять участие в серии совместных фотографий. Пресс-репортаж, снятый Мишу Саймоном (Michou Simon) и Эдвардом Куинном (Edward Quinn), положил начало роману, который закончился преждевременно трагической смертью Княгини Грейс.

В 2019 году состоялась выставка «Монако, 6 мая 1955 года. История одной встречи», организованная Архивом Княжеского дворца и Аудиовизуальным институтом Монако.

Полную серию фотографий вы можете найти в последнем номере журнала Annales monégasques.

© Фотографии: Фаусто Пичеди (Fausto Picedi), Архив Княжеского дворца