Норман Нато («Ребеллион Рейсинг»): «Мое будущее – это, безусловно, гонки на выносливость»

27-летний гонщик из Антиба, находящийся на самоизоляции в своей квартире в Монако, дал длинное интервью нашему журналу. Восходящая звезда автоспорта, новичок в категории LMP1 Чемпионата мира по автогонкам на выносливость, третий гонщик команды «Вентури» в «Формуле E», и человек с большими амбициями, Норман Нато недавно побеседовал с нашим журналистом.

В конце марта во Флориде Норман Нато должен был принять участие в легендарной американской гонке «12 часов Себринга». Однако санитарный кризис из-за COVID-19 перевернул все планы с ног на голову. Поэтому с марта спортсмен находится дома, в своей квартире в Монако. Он следит за новостями и надеется как можно быстрее вернуться на трассу. Официальный гонщик швейцарской команды «Ребеллион Рейсинг» в этом сезоне вместе с бразильцем, Бруно Сенна, и американцем, Густаво Менезесом, третий гонщик команды «Вентури» в «Формуле Е», базирующейся в Монако, и бывший гонщик «Формулы 2», осваивает «королевскую категорию» в гонках на выносливость. Такова многообещающая карьера спортсмена, который по началу участвовал в заездах в районе Граса, на трассе Ла Сарре. В то время, как в Княжестве обсуждают приближающееся окончание карантина, Норман Нато нашел время, чтобы обсудить с нами свой предстоящий сезон. Ниже – выдержки из интервью с ним.

Норман, вы скучаете по острым ощущениям от вождения во время карантина?

Для меня, как для пилота, это абсолютно новое ощущение. Если не брать в учет зимний период, когда мы не садимся за руль почти два месяца, у нас никогда не было такого долгого перерыва. Прошло уже три месяца, а к тому времени, как мы сможем снова приступить к работе, пройдет, в общей сложности, минимум пять месяцев. С тех пор, как я начал заниматься картингом в девять лет, со мной такого никогда не случалось. Думаю, снова сесть за руль первое время будет непривычно для меня.

Многие пилоты заполняют пробел в тренировках виртуальной симуляцией. А как насчет вас?

(Улыбается) Конечно! Даже несмотря на то, что совсем недавно у меня вообще не было нужного оборудования. У меня был только самый простой руль, чтобы играть с друзьями. Но это же не симуляция. С учетом происходящих событий и продолжительности перерыва, домашний симулятор – единственное, благодаря чему мне удается хоть немного поддерживать форму и не терять ощущения. Это хорошая тренировка, особенно для ума. В первый день игры мне было трудно сосредоточиться. Я очень устал в конце. Но через неделю я вошёл в ритм, и мой мозг привык к этому. Большое удовольствие доставляют игры с гонщиками из разных уголков мира. Такие виртуальные тренировки не заменяют реальные, это точно, особенно в физическом аспекте. Однако они позволяют сохранить рефлексы.

Что вы делаете для того, чтобы сохранять физическую форму?

Вариантов тут не так много, хотя мне повезло, что у меня дома большой балкон. Там я занимаюсь, укрепляю мускулатуру каждый день. У меня есть скакалка для кардио. Я каждый день выхожу на пробежку, когда на улице меньше всего народу. Я стараюсь тренироваться как можно больше, уделяя особое внимание питанию, потому что когда сезон снова начнется, мои тренировки станут еще жестче. Первые несколько заездов всегда даются физически тяжело для меня.

Проведение остальной части сезона, похоже, под угрозой. Вы все еще надеетесь, что он продолжится?

«Формула 1» объявила о возобновлении гонок в июле, но это «Формула 1». Что касается чемпионата на выносливость и «Формулы E», мы надеемся вернуться в августе, но это совершенно неточно. То же самое c тестовыми заездами. Команды не хотят заглядывать далеко вперед, потому что сегодня невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация. Я не думаю, что смогу вернуться за руль в июле. Но я надеюсь, что время от времени у меня будет возможность ездить на картинге по Ла Сарре или Бриньоле — на этих двух трассах я обычно тренируюсь.

Вашей первой официальной гонкой могут стать «24 часа Ле-Мана».

Возможно. Кажется, что до сентября еще долго, но с учетом нынешней ситуации, я даже не уверен, что гонка состоится. По плану, на конец августа, согласно календарю мероприятий FIA WEC (Чемпионата мира по автогонкам на выносливость), у нас уже запланирована гонка «6 часов Спа-Франкоршама» в Бельгии. Но на данный момент ничего не подтверждено.

В этом году вы со швейцарской командой «Ребеллион Рейсинг» впервые выступаете в категории LMP1, в высшей категории гонок на выносливость. Как Вы перестраиваетесь на новую категорию после сезона в LMP2?

С тех пор, как я отказался от цели выступать в «Формуле 1» (Норман Нато выступал в «Формуле 2», следующая ступенька после которой – «Формула 1»), моей целью, безусловно, стал Чемпионат по гонкам на выносливость. Я должен был начать почти с нуля, привыкнуть к тому, что нужно делить машину с товарищами по команде, что сидеть нужно не по середине, а по сторонам, в закрытой кабине. Это первое, что мне нужно было запомнить. Помимо этого, нужно было учить и отрабатывать навыки движения, управления тормозами, колесами, следить за топливом. Я быстро освоился, в частности, благодаря одноместному креслу. Я год выступал в LMP2, потом подал заявку в LMP Сегодня мои дела обстоят очень хорошо. Я не ставил перед собой никаких сверхзадач на первый год работы в LMP1. Прежде всего, мне нужно набраться опыта у гонщиков — некоторые из них выступают в этой категории по 20 лет. Я доволен своим первым сезоном. Мы выиграли две гонки и три раза стартовали с поул-позиции. Теперь я надеюсь, что мы сможем завершить сезон «6 часами Спа-Франкоршама» и «24 часами Ле-Мана».

Долгая карьера гонщика топовой команды в Чемпионате мира по автогонкам на выносливость – это ваша цель на будущее?

Мое будущее – это, безусловно, гонки на выносливость. Я надеюсь, что обновление регламента (скоро в гонке появятся новые технологичные гиперкары) в течение пары лет привлечет в эту дисциплину новых конструкторов. Моя цель – быть профессиональным гонщиком у конкретного конструктора как можно дольше. То же самое касается и «Формулы E», где я с прошлого года в качестве третьего резервного гонщика выступаю в команде «Вентури». Конечно, моя цель не в том, чтобы остаться третьим в резерве, а в том, чтобы занять место в стартовом составе. Надеюсь, скоро у меня это получится.

Каким вы видите будущее автоспорта? Нынешняя ситуация может вызвать неблагоприятные последствия для этой дисциплины.

Честно говоря, я не люблю заглядывать в будущее. Понятия не имею. Несомненно, что будущее автоспорта за новыми технологиями. Так много престижных производителей стремятся в «Формулу Е», даром это не пройдет. Водородное топливо тоже на подходе. Я тестирую машины на этом топливе. Технологию внедрят еще нескоро, в «Формуле Е» появится отдельная дисциплина для таких машин. На мой взгляд, это следующий шаг. Когда это произойдет? Я не знаю. Я лишь надеюсь, что вскоре все вернется на круги своя в нашей личной и профессиональной жизни. Сделать своё хобби профессией – это реальная удача. Я полностью осознаю это.