











Этой осенью в мире началась вторая волна пандемии коронавируса. В Европе пик заболеваемости пришелся на конец октября. В то время как во Франции было решено во второй раз объявить локдаун, в Монако предпочли усилить санитарные меры и объявить комендантский час. Мы решили проанализировать ситуацию в Княжестве и рассказать нашим читателям, в цифрах и фактах, о борьбе с коронавирусом в этом микрогосударстве.

Столкнувшись с резким ростом количества заболевших, 28 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новом локдауне, минимум до 1 декабря. В Монако, после этого заявления, все ждали решения Княжеского дворца. «Наше решение не включает введение локдауна», — успокоил резидентов и граждан Монако Князь Альбер II в телевизионном обращении 29 октября. Вместо этого был введён комендантский час с 8 часов вечера до 6 утра, обязательное ношение масок и особое расписание работы ресторанов.

Балансируя между здоровьем и экономикой

В Монако пытаются найти баланс между обеспечением безопасности и здоровья граждан с одной стороны и поддержанием экономики с другой. Ведь, несмотря на поддержку Княжеского правительства, многие ощутили на себе последствия кризиса. Приведем лишь один пример: крупнейший работодатель Княжества Société des Bains de Mer объявил в начале октября о плане реструктуризации, предусматривающем массовые сокращения и увольнения по собственному желанию.

С начала пандемии в Монако более 540 человек пострадали от коронавируса, т. е. 1,44% населения Княжества (15 ноября 2020). Для сравнения, во Франции известно о почти двух миллионах случаев (2,92% населения). По подсчетам Университета Джона Хопкинса (John Hopkins University), Франция входит в пятерку стран с наибольшим количеством выявленных случаев в мире. В Италии, заявлено более чем о миллионе случаев (1,9% населения).

В последние недели в Монако отмечается рост случаев заражения коронавирусом и составляет в среднем 20 заболевших в день. В то же время, уровень заболеваемости в Княжестве, т. е. число людей, имеющих положительный результат тестирования на коронавирус в течение недели, всегда был ниже, чем во Франции или в Приморских Альпах. «Подавляющее большинство госпитализированных пациентов с коронавирусом не имеют тяжелой формы заболевания, требующей реанимации», — отмечено в пресс-релизе госпиталя Монако от 6 ноября.

В Монако активизируют тестирование населения

В Монако, с начала пандемии, сделали большое количество тестов на коронавирус. Говорит Фредерик Кодерлье (Frédéric Cauderlier), специальный советник государственного министра: «Два месяца назад мы производили 1200, 1300 тестов в неделю. Сегодня новая лаборатория в Научном центре Монако позволяет проводить 3000 тестов в неделю». Три тысячи тестов в дополнение к тем, которые проводятся в Госпитале имени Княгини Грейс и в частных лабораториях.

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Кроме ПЦР-тестов, в Монако скоро появятся 10 000 антигенных экспресс-тестов, заказанных правительством Монако. Если сначала протестируют княжеских карабинеров, то в скором времени эти тесты будут доступны всем жителям Княжества. В настоящее время мы обучаем фармацевтов и других медицинских работников использованию этих тестов для того, чтобы иметь альтернативу ПЦР-тестам».

Сокращение количества въезжающих автомобилей на 20%

Обеспечение граждан больничными местами, тестами, а также контроль за обеспечением санитарных норм в ресторанах, магазинах и в общественных пространствах. На выходных, 7-го и 8-го ноября, полицией Монако было произведено 240 проверок и сделано 135 предупреждений. «Стратегия в обеспечении безопасности граждан также заключается и в воспитательной работе. Мы не ставим перед нашими полицейскими задач выполнять планы по предупреждениям или штрафам».

В Монако проживает 38 000 человек, но кроме них, в Княжество каждый день приезжают 50 000 человек из Франции и Италии на работу. «Нельзя утверждать, что люди, приезжающие из-за рубежа, обязательно представляют угрозу для здоровья Княжества», говорит Фредерик Кодерлье. Главная цель — замедлить распространение вируса, сокращая количество контактов. Благодаря «удалёнке», Монако удалось сократить количество въезжающих автомобилей на 20%. «Об уменьшении количества приезжих можно также судить по поездам и местам на паркингах, которые заполнены менее плотно, чем в прошлом году».

Мы с самого начала следуем достаточно строгим санитарным правилам

«Удалёнка» и строгие санитарные правила

Сотрудники тех отраслей, в которых удалёнка не представляется возможной, должны соблюдать строгие санитарные правила. Например, в строительном секторе рабочие обедают в разное время, чтобы лишний раз не пересекаться. «Большое количество контрольных мероприятий было организовано, чтобы обеспечить выполнение санитарных правил. На данный момент мы не зафиксировали ни одного очага заболеваемости на стройках».

«В Монако мы с самого начала следуем достаточно строгим санитарным правилам. Некоторые меры были введены даже раньше, чем во Франции, как например обязательное ношение масок в школах начиная с мая», — продолжает советник Пьера Дарту (Pierre Dartout), государственного министра Монако. «Все эти меры позволили нам, определенным образом сдержать распространение вируса, что позволяет нам сейчас быть немного мягче, чем во Франции».

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Рост заболеваемости накануне праздников?

Как минимум каждый второй человек в Монако заражается в частном кругу, во время семейных или дружеских встреч. Именно по этой причине Княжеское правительство решило ввести комендантский час. «Мы проводим время в гостях друг у друга, и в этот момент, мы, возможно, менее бдительны, что дает почву для более стремительного распространения вируса».

Будучи густонаселенным городом-государством, Монако, похоже, добивается успехов в борьбе с коронавирусом. «Монако, конечно, сложно сравнить с другими, более крупными странами, в которых есть города и деревни», — считает Фредерик Кодерлье. Можно сказать, что меры, принятые для борьбы с вирусом, уже начинают нести плоды. С осторожным оптимизмом отмечается существенное уменьшение количества заболевших в последние дни.