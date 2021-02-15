











С 10 по 12 февраля Княжество Монако принимало участие в международной встрече, где обсуждались пути сокращения числа китообразных, случайно попадающих в рыболовные сети.

Китообразные (Cetaceans) — это группа млекопитающих, включающая дельфинов, китов, морских свиней и множество других видов, которые находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности человека. Если говорить конкретнее, эти виды рискуют стать приловом. Приловом считаются случайно попавшие в сети виды, запутавшиеся в снастях. В настоящее время это главная причина смертности китообразных в европейских водах. От Балтики до Атлантики, от Средиземного до Черного моря — прилов найдется везде.

В ответ на эту проблему ACCOBAMS и ASCOBANS, международные договоры об охране морской среды, в 2019 году создали рабочую группу. Она фокусируется на проблеме случайного отлова морских видов. Для предотвращения таких случаев группа на прошлой неделе собралась на первую встречу.

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Более 150 экспертов ищут новые решения

В связи с пандемией коронавируса первая встреча была проведена в режиме онлайн. Несмотря на это, более 150 экспертов со всего мира собрались вместе.

В течение первых двух дней эксперты поделились своим опытом. В заключительный день обсуждались возможные решения и стратегии, а также приоритеты работы группы.

Водные виды, случайно попавшие в рыболовные снасти, — это лишь одна из целого ряда проблем, с которыми приходится сталкиваться. Морские суда также представляют значительную угрозу для млекопитающих в Средиземноморье.

Kick-off 1st Meeting of the ACCOBAMS/ASCOBANS Joint Bycatch Working Group: more than 150 registered participants to discuss cetaceans #bycatch in both Agreement areas and review approaches to #bycatchmonitoring & #mitigationmeasures. #JBWG1 pic.twitter.com/N1AOelhXIs — ACCOBAMS (@ACCOBAMS) February 10, 2021