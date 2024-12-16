80 лет борьбы и побед: история профсоюзов в Княжестве

В этом году USM отмечает 80-летний юбилей — знаменательную дату, которая позволяет взглянуть на путь эволюции прав трудящихся в Монако.

USM был создан 6 октября 1944 года, на волне энтузиазма после освобождения страны. За десятилетия он доказал свою значимость, став ключевым инструментом для работников в борьбе за свои права. Сегодня под его крылом находятся 43 профсоюза.

Pеклама

Зарождение движения в послевоенные годы

USM появился на свет сразу после освобождения Монако от фашистской оккупации. Этот период, когда в обществе были сильны коммунистические идеи, стал временем перемен и активных действий для защиты прав работников. Именно тогда был принят закон, разрешающий создание профсоюзов служащих. За этим последовало признание профсоюзов госслужащих в ноябре и профсоюзов работодателей чуть позже. До этого любые профсоюзные действия были под строгим запретом. Правительство предоставило новому профсоюзу здание Casa Italiana, которое прежде служило символом фашизма. Этот жест стал знаковым — теперь бывшая штаб-квартира угнетения превратилась в оплот защиты прав трудящихся.

В первые годы своего существования USM активно внедрял важные социальные реформы. С 1944 по 1948 год профсоюз добился создания института представителей персонала, внедрения коллективных трудовых договоров, установления 12 официальных праздничных дней и организации автономного пенсионного фонда.

Социальный прогресс в 1960-х годах

1960-е годы стали временем значительных изменений и достижений для трудящихся в Монако, особенно после сложного периода 1950-х годов, когда принимались законы против забастовок, а профсоюзы пытались ослабить и разделить.

Ключевым моментом стало закрепление права на создание профсоюзов в Конституции Монако в 1962 году. Вслед за этим произошли важные реформы: была создана дополнительная пенсионная система, минимальная зарплата установлена на уровне не ниже, чем в Ницце, а государственные праздники стали оплачиваемыми.

Май 1968 года, с его массовыми протестами во Франции, затронул и Княжество. Забастовки и митинги в Монако принесли ощутимые результаты: заработные платы были повышены, появился социальный фонд, а работникам стали предоставляться жилищные льготы.

Митинг 21 мая 1968 года © Профсоюзное движение Монако

1980-е годы: начало ультралиберального курса

В 1980-х годах социальная обстановка в Монако начала меняться. Либеральные реформы постепенно ограничивали влияние профсоюзов. Принятый в 1980 году закон, направленный на борьбу с забастовками, хоть и был впоследствии признан неконституционным, ясно показал стремление властей усилить корпоративные свободы и снизить активность профсоюзов. Экономическая политика Княжества, как и всей Европы, сместилась в сторону третичного сектора, сосредоточившись на элитной недвижимости и развитии финансового центра.

Несмотря на значительные победы, такие как защита французских работников в Монако от обязательных взносов в CSG в 1994 году, в дальнейшем профсоюзы столкнулись с серьезными трудностями. Например, в 2000-х годах USM не удалось сохранить ключевые законы о заработной плате 1945 и 1963 годов. Это привело к снижению уровня оплаты труда на 11,43%, согласно данным профсоюза.

С уверенностью в непростое будущее

Спустя 80 лет своего существования USM и входящие в него союзы продолжают оставаться важным двигателем социальных перемен в Монако. Их достижения стали значимыми для всех трудящихся в княжестве. Однако впереди стоят новые вызовы. Организация активно работает над защитой уже достигнутых прав и стремится внедрить новые меры, такие как обязательное обоснование увольнения (так называемая Статья 6), что позволит укрепить защиту работников.

Рынок труда Монако в 5 цифрах

Присоединение USM к Всемирной федерации профсоюзов в 2018 году стало шагом к расширению влияния профсоюза на международной арене, сохраняя при этом фокус на решении локальных проблем. USM ставит своей целью не только справедливое распределение ресурсов, но и коллективный поиск путей для адаптации общества к новым реалиям и вызовам времени.