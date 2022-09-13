Британское сообщество Монако выражает свою скорбь.

Похороны Её Величества состоятся 19 сентября, и пока Соединенное Королевство готовится к прощанию с королевой Елизаветой II, Монако продолжает воздавать дань Её памяти.

Вслед за Князем Альбером II и Княгиней Шарлен поддержку выражает вся страна, начиная с Княжеского Правительства, которое опубликовало следующее обращение:

«С глубокой скорбью Княжеское Правительство выражает свои соболезнования Королевской Семье, Великобритании и Содружеству, оплакивающим королеву Елизавету.

Её сила, преданность и несравненная стойкость в служении своему народу были примером на протяжении всего Её правления».

Князь Альбер II оставил запись в память о королеве в книге соболезнований в британском консульстве. «Как и всем, мне очень грустно, даже если, ввиду её почтенного возраста, этого, к сожалению, следовало ожидать. Это большая потеря не только для Соединенного Королевства и Европы, но и для всего мира. Ее Величество очень, очень ценили и даже любили по всему миру. Ее крайне доброжелательная манера держаться и эмпатия к людям были очень заметны. Во многих сложных ситуациях королева была примером того, как себя вести, она умела оставаться решительной, когда следовало быть таковой. Она обладала мудростью сердца, свойственной великим мира сего», — заявил Князь в интервью Monaco Info.

Заупокойная месса в англиканской церкви

Британская община Монако также поделилась своими переживаниями. Княжество насчитывает около 3 000 резидентов, которые являются выходцами из Соединенного Королевства. British Association of Monaco, созданная в 1935 году и насчитывающая 250 членов, единодушно отреагировала на эту грустную новость. «Для меня лично это была восхитительная женщина, сильная и полная энергии. Это очень грустный момент для всех британских резидентов Княжества, а также для всего мира. Нам будет ее очень не хватать», — поделилась председатель British Association of Monaco Ивон Бернхарт (Yvonne Bernhardt) в интервью Monaco Info.

В англиканской церкви Святого Павла (l’église anglicane de Saint Paul) вечером в субботу, 10 сентября, прошла месса в честь памяти королевы. «Конечно, к этому событию мы морально готовились уже давно, — делится заместитель настоятеля англиканского прихода Эндрю Тейлор (Andrew Taylor). — Но когда это случается, безусловно, испытываешь шок. Мне повезло встретиться с королевой несколько раз, и больше всего меня поразило то, о чем говорили и другие люди: это ее необычайное чувство юмора. С людьми она была очень душевной. Когда встречаешься с королевой, не очень знаешь, как себя вести, но она была таким человеком, что ей быстро удавалось дать вам почувствовать себя комфортно, она была доброжелательной со всеми».

Одновременно с этим, посол Соединенного Королевства в Монако Менна Роулингс (Menna Rawlings) в своем аккаунте в сети Twitter поделилась несколькими фотографиями и небольшим постом с благодарностями: «Я имела честь присутствовать на богослужении в память о Её Величестве королеве Елизавете II в англиканской церкви Святого Павла в Монако. Мы очень благодарны Князю Альберу II, Княгине Шарлен и всем монегаскам за их поддержку в эти тяжелые дни».

I was honoured to participate in a service of prayer and commemoration for HM Queen Elizabeth II at St Paul’s Anglican Church in Monaco.



We are so grateful for the support of H.S.H. Prince Albert, H.S.H. Princess Charlene and all Monégasques at this sad time 🇲🇨🇬🇧 @palaismonaco pic.twitter.com/Tjoifw4UV9 — Menna Rawlings (@MennaRawlings) September 11, 2022

Отметим, что флаги на Княжеском Дворце, зданиях Правительства, Архиепархии, Национального Совета и Мэрии будут приспущены в знак траура до 19 сентября.