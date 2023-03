Экономические итоги Монако в 2022 году: 8 основных показателей

В общем и целом, новости вполне обнадёживающие.

Слева — директор Монегасского института статистики и экономических исследований IMSEE Александр Бюббьё (Alexandre Bubbio), справа — советник правительства и министр экономики и финансов Жан Кастеллини (Jean Castellini) © Monaco Tribune

В среду, 15 марта, министр экономики и финансов Жан Кастеллини и директор Монегасского института статистики и экономических исследований IMSEE Александр Бюббьё с определенной долей энтузиазма представили экономический отчет за прошлый год.

Монегасская экономика находится в крепком здравии. Восстановление, начавшееся в 2021 году, продолжается, несмотря на войну в Украине и общую турбулентность рынка. Большинство показателей даже превысили уровни, предшествующие пандемии Covid-19.

Профицит бюджета в размере 32 млн. евро

Первая поразительная цифра — это профицит бюджета в размере 32 млн. евро, который экономика Монако зафиксировала в конце 2022 года. «Это возвращает нас на уровень, которого мы не видели с 2018 года», — отметил министр, указав, что последствия кризиса Covid-19 были значительно смягчены преимущественно благодаря различным грантам и субсидиям от правительства Князя. Во время пандемии государственный бюджет был дефицитным, но сегодня Жан Кастеллини с радостью заявил, что Монако «пережило бурю».

Заполняемость отелей — почти 60%

Что касается туризма, то заполняемость отелей в 2022 году была все еще немного ниже, чем до пандемии в 2019 году, но тем не менее близка к 60%. С другой стороны, средний доход на доступный номер (показатель RevPar означает прибыльность каждого занятого номера) демонстрирует значительный рост: +16% по сравнению с 2019 годом. Эти высокие показатели обусловлены, в том числе, возвращением международной клиентуры и особенно американцев, которые, похоже, «воспользовались укреплением курса доллара», по словам министра, который уже рассчитывает на отличный сезон 2023 года.

«В марте уровень заполняемости и прогнозы RevPar намекают на улучшение показателей продаж по сравнению с 2022 годом», в особенности благодаря таким корпоративным мероприятиям, как One to One Monaco, которое пройдет с 14 по 16 марта, и конгресс Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC), который состоится с 30 марта по 1 апреля.

Вертолетная площадка: 42 000 пассажиров

Одним из секторов, который «сейчас всё ещё далёк от докризисного уровня», остаётся вертолетная площадка Монако. Если в 2018 году было зарегистрировано 80 000 пассажиров, то сейчас вертодром обслуживает примерно половину от этого числа — 42 000. Однако директор IMSEE отметил, что в 2022 году наблюдалось небольшое улучшение по сравнению с 2021 годом. Министр считает, что в ближайшие годы необходимо «экологизировать» этот вид воздушного транспорта, чтобы адаптироваться к меняющимся моделям поведения потребителей.

Тем временем хорошие новости поступили из аэропорта Ниццы, который недавно объявил об открытии новых рейсовых направлений в Европу и Саудовскую Аравию. Министр напомнил присутствующим, что с лета 2023 года откроется прямое авиасообщение с в Эр-Риядом, а также будут обслуживаться Бари и Бирмингем. «Укрепление связей может только способствовать еще большему росту деловой и туристической активности», — надеется Жан Кастеллини.

Несколько слов о круизах: с 109 днями заходов в порт и 54 522 пассажироднями круизная индустрия 2022 года пока не достигла докризисного периода (173 и 190 707 соответственно в 2019 году), но наблюдается значительный рост. «Более 2/3 круизных пассажиров — это американцы и канадцы», — говорит Александр Бюббьё.

Создано более 3 000 рабочих мест

В 2022 году было создано 3 083 рабочих места, что дает в общей сложности 60 000 рабочих мест в частном секторе. Это на 5,4% больше, чем в предыдущем году. Почти все сферы выросли, хотя не все из них вернулись на докризисный уровень, особенно сектор гостиничного и ресторанного бизнеса. В этом секторе занято около 8 000 человек, тогда как в 2019 году эта цифра составляла около 8 400.

© Монегасский институт статистики и экономических исследований IMSEE

60 000 рабочих мест представляют собой более 97 миллионов отработанных часов в Монако в течение 2022 года. «Это беспрецедентный уровень, почти на 8 миллионов больше, чем в 2021 году», — отметил Александр Бюббьё, который для сравнения указывает, что это «соответствует тринадцатому месяцу».

Каждый день создается 1 новая компания

Можно с уверенностью сказать, что предприятия в Княжестве растут как грибы. Они создаются как монегасками, особенно при поддержке стартап-инкубатора MonacoTech и бизнес-инкубатора MonacoBoost, так и иностранцами. Монегаски, англичане, французы, немцы и итальянцы составляют более 75% от создателей нового бизнеса.

В частности, IMSEE регистрирует 408 «чистых» регистраций за год, что означает, что «каждый день в стране создается более одной компании, если вычесть те, которые прекратили свою деятельность».

Увеличение объёма внешней торговли на 18%

В 2022 году общий внешнеторговый объём Княжества увеличился на 18% по сравнению с 2021 годом. «С нынешним показателем в 3,5 млрд. мы все еще немного ниже уровня 2019 года (3,7 млрд.)», — отмечает Александр Бюббьё.

Одновременно директор Монегасского института статистики сообщил, что, не считая Франции, Италия по-прежнему является ведущим торговым партнером Княжества с более чем 22% торгового оборота. За ней следуют Германия с примерно 12% и Великобритания с 10%.

3,4 миллиарда евро — объём сделок с недвижимостью

После двухлетнего спада, вызванного кризисом в области здравоохранения, продажи недвижимости в Княжестве снова набирает обороты. В прошлом году были проведены 520 сделок. «С точки зрения объёма мы немного уступаем результатам 2014-2016 годов, когда у нас было около 560 сделок», — прокомментировал Александр Бюббьё.

© Монегасский институт статистики и экономических исследований IMSEE

Но в стоимостном выражении страна вышла далеко вперед! Объём сделок с недвижимостью достигла беспрецедентной цифры в 3,54 млрд. евро. Это увеличение на 51,8% преимущественно связано с рынком новостроек и появлением новых строительных объектов, таких как намывные территории. «Многие сделки были осуществлены согласно этому проекту», — говорит директор IMSEE.

Товарооборот в 19 миллиардов евро

Приблизившись к 19 миллиардам евро в конце 2022 года, товарооборот Княжества увеличился на 2,5 миллиарда по сравнению с 2021 годом. «Это беспрецедентный уровень», — воодушевлённо отметил директор IMSEE, но затем несколько умерил свой пыл, упомянув о неоспоримом влиянии на цены текущего периода инфляции. Наибольший вклад в рост оборота Монако внесли следующие сферы: оптовая торговля, научно-техническая деятельность и строительство.

© Монегасский институт статистики и экономических исследований IMSEE

«Монегасская экономика очень устойчива, она показала свою прочность перед лицом кризисов и турбулентности», — заключил министр экономики и финансов Жан Кастеллини.

Полный текст отчёта доступен на сайте IMSEE.