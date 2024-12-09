Сен-Жан-Кап-Ферра: 120 лет традиций, современности и самобытности

Этот Y-образный полуостров привлекает не только самых богатых людей, но и славится своей динамичной культурной и экономической жизнью.

Несмотря на репутацию самого дорогого района Франции Сен-Жан-Кап-Ферра не такой недоступный, как его часто воспринимают. На самом деле, коммуна предлагает разнообразные развлечения круглый год и сохраняет ту уникальную аутентичность, которую не так часто встретишь на Лазурном берегу. В интервью мэр Сен-Жан-Кап-Ферра, Жан-Франсуа Дитрих, рассказывает о 120-летней истории города.

Pеклама

Жан-Франсуа, не могли бы Вы рассказать о том, как Сен-Жан-Кап-Ферра стал независимой коммуной?

Жан-Франсуа Дитрих является мэром города с 2014 года © Жан-Франсуа Дитрих

Официальной датой создания коммуны считается 1904 год, когда деревня Сен-Жан получила независимость от Вильфранш-сюр-Мер благодаря президентскому указу. Пример для этого уже был: в 1891 году похожий путь прошёл соседний Болье-сюр-Мер.

Чтобы стать независимой, коммуна должна была доказать свою финансовую устойчивость и обоснованную географическую обособленность. Конец XIX века стал ключевым моментом: полуостров превратился в популярное место отдыха. Среди первых известных гостей были Леопольд II, король Бельгии, и Беатрис Эфрусси де Ротшильд, чья вилла стала символом культурного наследия региона. В прошлом полуостров представлял собой скалистую местность без водоснабжения и растительности. Сегодняшний зелёный покров — результат кропотливой работы, начавшейся в конце XIX века.

Сначала коммуна называлась Сен-Жан-сюр-Мер. Но уже в 1907 году получила нынешнее название — Сен-Жан-Кап-Ферра. Несмотря на все трудности, полуостров всегда процветал. Однако тёмные времена не обошли его стороной: во время Второй мировой войны все жители были эвакуированы, а территория серьёзно пострадала из-за оккупации нацистами.

Что отличает Сен-Жан-Кап-Ферра от других городов на Лазурном берегу?

Сен-Жан-Кап-Ферра — это уникальное место, где гармонично сочетаются традиции и современность. Наш город сохранил свою подлинную атмосферу: здесь чувствуется дух многовековой истории, связанной с рыболовством, а также можно увидеть уникальные исторические памятники, такие как часовня Сен-Оспис и знаменитые виллы.

Жизнь в городе кипит круглый год, особенно во время народных и традиционных праздников, которые объединяют местных жителей и гостей. В отличие от таких оживленных курортов, как Сен-Тропе, где жизнь полна шумных вечеринок, к нам приезжают те, кто ценит уединение, тишину и самобытность.

Сен-Жан-Кап-Ферра часто называют местом для богатых. Вы гордитесь такой репутацией?

Честно говоря, это не то, на чем мы делаем акцент. Конечно, обеспеченные жители вносят вклад в местную экономику, создавая рабочие места и поддерживая бизнес. Но для нас важно, чтобы Сен-Жан оставался доступным и гостеприимным для всех. Это всё-таки самобытная деревня с богатой историей, и её жители трепетно относятся к своим традициям.

Вентимилья: население с нетерпением ждёт перемен в своей жизни

Это непростая задача, но мы стараемся. Мы организуем много мероприятий — от локальных праздников, таких как фестиваль тыквы, до культурных и экологических проектов. Всё это помогает поддерживать жизнь в деревне круглый год. Мы хотим, чтобы здесь оставались семьи, чтобы работали школы и создавалась живая атмосфера.

В августе La Grande Nuit Vénitienne предлагает туристам совершить чарующее путешествие © Сен-Жан-Кап-Ферра

Кроме того, мы развиваем проекты доступного жилья, чтобы местные жители могли оставаться в Сен-Жане. Для нас важно, чтобы деревня не превращалась в спальный район. Наш город — это место с особой культурной миссией, которая привлекает качественных посетителей и поддерживает работу местных магазинов.

Какие крупные проекты реализуются или планируются для города?

Одним из главных проектов для нас стала работа над территорией бывшего карьера площадью 27 000 м², который раньше использовался для строительства порта Монако. Мы приобрели эту землю и планируем создать там экологически чистые зоны: сельскохозяйственные угодья, пчеловодческие хозяйства, а в будущем, возможно, начнем производить местное оливковое масло под брендом Сен-Жан-Кап-Ферра.

В дополнение к оливковому маслу город предлагает уникальную местную воду, сделанную из цветков апельсина. © Сен-Жан-Кап-Ферра

Кроме того, мы обновили порт и работаем над созданием нового яхт-клуба. Вокруг него планируется построить современную парковку на 200 мест, расположенную под пляжем. Всё это делается с целью сохранить удобство для жителей и гостей, а также поддержать работу местных магазинов. Сегодня в Сен-Жане почти не осталось пустующих торговых точек, что говорит о жизнеспособности нашей экономики и активности жителей.

Мы строго контролируем городскую застройку, чтобы сохранить природную и историческую среду. Например, в рамках Местного городского плана столичного региона Ницца-Лазурный берег мы ограничиваем строительство, особенно вблизи охраняемых памятников. Это помогает избежать хаотичной застройки и поддерживать гармонию с природой. Благодаря этим мерам мы можем избежать массового туризма и сохранить уникальную атмосферу полуострова.

Вентимилья: туризм, безопасность и амбициозные проекты — мэр Флавио Ди Муро делится видением будущего города

Мы также вкладываем средства в энергоэффективные технологии, например, уличное освещение на светодиодах, которое автоматически отключается в полночь. Кроме того, мы создаём насаждения, устойчивые к засухе, чтобы минимизировать расход воды. В планах – разработка троп здоровья, которые станут частью концепции экологичного туризма и будут способствовать развитию спорта.

Какую роль играет Монако в развитии и партнерстве Сен-Жан-Кап-Ферра?

Мы тесно сотрудничаем с Монако. Князь Альбер II активно поддерживает экологические инициативы нашего города и регулярно посещает важные мероприятия, такие как открытие набережной или выставки, посвященные историческому наследию, например, филателистическую выставку, где были представлены уникальные фотографии его предков. После рождения близнецов Князь Альбер и Княгиня Шарлен даже выбрали Сен-Жан-Кап-Ферра для своего проживания, что подчеркивает их привязанность к этому месту.

Князь Альбер II и мэр на открытии набережной Дюнан © BBOstudio / Thierry B. Ouvrard

Я стремлюсь развивать партнерство с Яхт-клубом Монако.

Князь Альбер II посетил выставку, посвящённую картофильным и филателистическим коллекциям © Микаэль Алези / Княжеский дворец

Каково Ваше видение будущего муниципалитета?

Моя главная цель – сохранить уникальность и высокое качество жизни, которые делают Сен-Жан-Кап-Ферра таким особенным. Мы будем продолжать развивать экологически устойчивые проекты как на суше, так и на море. Для нас важно обеспечить безопасность, спокойствие и поддерживать природную красоту нашего полуострова. Это хрупкий баланс, который мы обязаны сохранять, чтобы наша коммуна оставалась местом, где гармонично сочетаются традиции, современность и природная среда.