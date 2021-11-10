











Обязательное ношение масок в школах Монако вызывает много вопросов и споров, особенно в Национальном совете. Несмотря на отмену обязательного ношения масок во время уроков физкультуры (по многочисленным просьбам родителей), правило по-прежнему действует во время занятий и на игровой площадке. Эти два пункта должны быть вынесены на обсуждение правительства, в то время как Франция только что объявила о возвращении обязательного ношения маски в школах в 40 департаментах с 8 ноября.

«Мы перекладываем всю ответственность за коронавирус на плечи детей». Родители и читатели Monaco Tribune придерживаются одного мнения: обязательное ношение масок маленькими детьми представляет собой проблему, в то время как взрослые имеют право их снимать.

Непоследовательность в решениях

Некоторые родители указывают на непоследовательность этой меры, как например один из наших читателей, который сказал нам не без иронии: «Я думаю, что мы должны заменить парты учеников столами ресторанов и баров. Таким образом, они могли снять свои маски».

Помимо непоследовательности в решениях, существует также обеспокоенность их последствиями. Одна мама высказала свое мнение на нашей странице на Facebook: «Как ребенок в детском саду может понять свою учительницу или учителя в маске? Как он будет развивать свои коммуникативные способности: мимику, коды, которые мы передаем без слов?»

Другая мать также выразила нам свои опасения по электронной почте: «Моему сыну очень трудно носить маску весь день, и его постоянно ругают за то, как он ее носит. Было бы хорошо, если бы каждый занимался своим делом. Чтобы дети продолжали беззаботно радоваться жизни, общаться и учиться, создавать социальные связи. В то время как учителя просто преподавать и не строить из себя полицию целыми днями».

Этого же мнения придерживается учитель средней школы, который отметил, что ученикам гораздо труднее общаться и концентрироваться на учебе. Из-за маски некоторым детям трудно проецировать свой голос, что вынуждает учителей уменьшать окружающий шум, закрывая окна, в то время как мы обязаны чаще проветривать помещения!

Дети более адаптивны, чем взрослые Камилла Барбини (психолог)

Каковы последствия для обучения?

Вопрос обучения, особенно что касается самых маленьких, сейчас на устах родителей и учителей. Может ли ношение маски влиять не только на социализацию, но и на то, как дети учатся выражать себя?

Камилла Барбини (Camilla Barbini), психолог из Босолей, специализирующаяся на лечении тревожности и управлении эмоциями у детей, считает, что коронакризис и ношение масок действительно могли вызвать определенную тревогу у некоторых маленьких пациентов. «Скрывая часть лица, например, вы маскируете определенное количество выражений, и общение может быть изменено».

Но в то же время она считает, что это состояние тревоги не является постоянным у детей. «Дети обладают лучшей способностью к адаптации, чем взрослые. У них много ресурсов, и они не ставят определенных барьеров, которые ставят взрослые». А в случаях, когда признаки тревоги сохраняются, возможны решения, например, терапия EMDR.

Это также касается процесса приобретения знаний, особенно что касается обучения языку. Дети страдают от обязательного ношения маски, но и здесь ситуация остается под контролем! Для Камиллы Барбини новые стратегии обучения могут помочь компенсировать эти возможные трудности.

Психолог советует родителям, помимо прочего, чаще разговаривать с детьми о коронакризисе, а также проводить вместе с ними время над различным развлекательным занятиями.

Психолог также рекомендует школам адаптироваться, используя прозрачные маски или работать в небольших группах. Это позволит хотя бы ненадолго, но снять маски, и продолжать комфортное и безопасное обучение.

Последствия маски — это не то, чего боятся родители Доктор Эрве Хаас (педиатр CHPG)

Существует ли угроза для здоровья детей?

Еще одна проблема, которая беспокоит родителей, — это влияние на физическое здоровье их детей. Головные боли, инфекции или другие заболевания легких: некоторые семьи боятся последствий ношения маски так же сильно, как и самого коронавируса. Доктор Эрве Хаас (Hervé Haas), педиатр Центрального госпиталя имени Княгини Грейс (CHPG), считает, что бояться нечего, по крайней мере, по этому поводу.

По словам практикующего врача, существуют последствия, о которых родители даже не подозревают. И в этом случае в центре внимания врачей находятся скорее приступы тревоги или проблемы с обучением, о которых говорилось выше.

Доктор Робино (Robino), член Национального совета, считает, что новая уязвимость детей перед болезнями и инфекциями связана не с самой маской, а с локдауном: «Многие дети не болели сезонными вирусами, что привело к снижению иммунитета».

Врач также напомнил о главном смысле ношения маски — положить конец распространению коронавируса: «Чем меньше циркулирует вирус, тем быстрее мы снимем маски (…) Люди не должны забывать, что вирус все еще существует. Мы должны быть осторожны, и если мы хотим выйти из кризиса, мы не должны принимать поспешных решений».

Такой подход наблюдается в решения Княжеского правительства. «Эти меры доказали свою эффективность в течение всего прошедшего учебного года: школы допустили к очным занятиям всех учеников, и ни одна школа не была закрыта в связи с Covid-19», — напомнил в апреле прошлого года представитель Министерства просвещения Монако.

Недавний пример Великобритании показывает, что преждевременное снятие масок в школах может привести к ухудшению ситуации. Некоторые британские школы призывают вновь ввести ношение маски перед лицом внезапного увеличения числа пропусков занятий из-за коронавирусной инфекций. По данным Би-би-си, всего за две недели с начала учебного года от вируса пострадали 9 000 британских школьников.

Что же делать? По мнению доктора Хааса, маска эффективна против вируса, но только в случае интенсивной циркуляции. По его словам, хорошим компромиссом было бы отменить обязательную маску для детей младше шести лет, так как риск заражения не так высок.

В отношении детей старшего возраста, от шести до одиннадцати лет, педиатр более осторожен, но из-за низкого уровня передачи инфекции между детьми он выступает за более строгие меры защиты, которые позволят снимать маски до средней школы.

Решения существуют и они реализуемы, но к сожалению ничего не внедряется.

Существуют ли альтернативные решения?

Ни медики, ни родители не предлагают бездумно отказаться от масок. Некоторые родители предлагают альтернативные решения, как этот читатель: «Знаете ли вы, что существуют очень эффективные очистители воздуха? Те самые, которые показывают в каждом телешоу…».

Этого же мнение придерживается, и одна из матерей: «Решения существуют и они реализуемы (отодвигание столов, очистители воздуха, проветривание помещений…), но к сожалению ничего не внедряется и это позор».

Эти альтернативные решения могли бы снять напряженность среди родителей. Ассоциация родителей учеников Монако (APEM) получила множество жалоб от обеспокоенных семей. Председатель ассоциации, госпожа Гебель, постоянно слышит от родителей, что все больше и больше детей не могут переносить маску, спускают ее под нос, и этих детей наказывают. Например, задерживают после уроков.

По ее словам, большинство родителей просят разрешить снимать маску на переменах: «Для них это было бы небольшим перерывом в течение дня. Нужно учитывать, что некоторые дети находятся в школе с 8 утра до 6 вечера! (…) Родители считают, что дети менее заразны и что вирус меньше циркулирует на улице, поэтому они задаются вопросом, почему они должны постоянно ее носить».

Снятие маски в школах возможно при условии соблюдения очень строгих мер Доктор Робино (нефролог и член Национального совета)

По этому поводу д-р Робино говорит: «Мы считаем, что дети легче переносят коронавирус, однако мы наблюдаем случаи сердечных осложнений и воспалений, которые возникают у очень маленьких детей [перенесших коронавирус]. Мы не должны недооценивать этот вирус, особенно зная, что дети до двенадцати лет не получают вакцину».

Однако в вопросе отдыха врач склонен согласиться. «Если мы находимся на улице, это меньшая проблема, потому что мы находимся в проветриваемых помещениях. (…) Снятие маски в школах возможно при условии соблюдения очень строгих мер, таких как еженедельное тестирование классов».

И пока Княжество готовится вновь изучить возможность снятия этого ограничения, Франция делает шаг назад. Начиная с понедельника 8 ноября, первого учебного дня после осенних каникул, 40 департаментов вновь введут обязательное ношение маски в начальных школах.

Что касается Приморских Альп, система остается неизменной, поскольку, согласно данным сайта covidtracker, уровень заболеваемости по-прежнему превышает безопасный предел, установленный на уровне 50 случаев на 100 000 жителей.