AS Monaco, Giochi Olimpici, Roca Team, Leclerc, Micallef… il 2024 in 10 domande

Le squadre e gli sportivi monegaschi hanno tutte le carte in regola per brillare quest'anno (Foto DR)

Le squadre e gli atleti monegaschi potrebbero distinguersi in modo particolare quest’anno e far risplendere i colori del Principato sulla scena internazionale.

Con le Olimpiadi di Parigi in arrivo, le stagioni promettenti dell’AS Monaco e del Roca Team, la fama sempre crescente di Hugo Micallef e il nuovissimo campionato di barche elettriche a cui parteciperà Lisa Caussin-Battaglia, il Principato ha molto da offrire quest’anno in ambito sportivo.

1. L’AS Monaco tornerà in Champions League?

Assente dalla più prestigiosa delle competizioni dalla stagione 2018-2019, l’AS Monaco non è mai stata così vicina al ritorno nell’élite europea. Con il nuovo regolamento della Champions League per la prossima stagione, il campionato francese ha ottenuto un posto in più per qualificarsi.

Al termine della stagione, la squadra che si classificherà terza in Ligue 1 si qualificherà direttamente al “new look” della C1, mentre la quarta passerà a un turno preliminare. Attualmente al terzo posto con 33 punti, l’AS Monaco ha cinque punti di vantaggio sul Lille, in quinta posizione (28 punti), e solo due punti di distacco dal Nizza, al secondo posto (35 punti).

“L’AS Monaco nel cuore”: Mattia Rossi

Mentre il Brest occupa un sorprendente quarto posto, il Monaco dovrà guardarsi le spalle e diffidare del recupero del Marsiglia (27 punti) e del Lens (26 punti), che insieme al Lille sono tra le principali minacce nella lotta per il secondo e terzo posto, con il Paris Saint-Germain già ben saldo in prima posizione (40 punti).

Wissam Ben Yedder e i monegaschi si sono aggiudicati una vittoria prima di Natale (Foto © AS Monaco)

Anche se la seconda parte della stagione si preannuncia ancora lunga e combattuta, l’ASM vanta diversi giocatori di talento nella sua rosa, oltre a una squadra ben strutturata guidata da Adi Hütter. Questo dovrebbe bastare a mantenere il suo posto sul podio e addirittura a posizionarsi come favorita per la seconda posizione dietro al Paris Saint-Germain. Si prospetta un ritorno in Champions League e delle grandi partite al Louis-II.

Da non dimenticare che diversi giocatori sono stati assenti a gennaio e febbraio per la Coppa d’Asia (Minamino) e la Coppa d’Africa (Singo, Salisu, Jakobs, Diatta), oltre al lungo infortunio di Caio Henrique.

2. Charles Leclerc sarà in lizza per il titolo di campione del mondo?

Secondo classificato nel Campionato del Mondo 2022, il pilota monegasco ha avuto una stagione 2023 più complicata, segnata da problemi tecnici, soprattutto in gara, che lo hanno escluso dalla lotta per il secondo posto dietro all’intoccabile Max Verstappen.

Con due podi che hanno chiuso in bellezza la stagione, Charles Leclerc è riuscito a risalire fino al quinto posto, davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Un piccolo premio di consolazione per il monegasco, che ha capito subito che la sua stagione sarebbe stata lunga e lontana dal sogno del titolo.

Charles Leclerc è arrivato secondo al Gran Premio di Abu Dhabi (Foto © Scuderia Ferrari)

Nel 2024, nonostante Max Verstappen, salvo sorprese, potrebbe ancora una volta essere campione del mondo, il pilota della scuderia Ferrari potrebbe approfittare dei progressi riscontrati sulla sua monoposto alla fine dell’anno per competere per il podio con una certa regolarità e, perché no, puntare a una sesta vittoria in Formula 1.

Come è riuscito a fare un certo Carlos Sainz quest’anno a Singapore. Per quanto riguarda la lotta per il titolo, il 2026, con i nuovi regolamenti per motori, telai e aerodinamica, sembra essere un obiettivo più ragionevole, visto che la Red Bull al momento è su un altro pianeta.

3. La delegazione monegasca vincerà la sua prima medaglia olimpica a Parigi?

Tra pochi mesi Parigi ospiterà i Giochi olimpici, tre anni dopo quelli di Tokyo che erano stati rimandati di un anno a causa della pandemia di Covid-19.

Con sei atleti presenti in Giappone nell’ultima edizione, la delegazione monegasca dovrebbe contare ancora più presenze in Francia.

Alexander Ehlen potrebbe mettersi in luce a Parigi (Foto DR)

Con una quindicina di atleti in corsa per la qualificazione, guidati da Xiaoxin Yang, rappresentante degli sportivi monegaschi, la delegazione del Principato potrebbe avere una chance.

Faranno meglio del sesto posto di Rudy Rinaldi e Boris Vain nel bob alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022? Quella è stata la migliore prestazione di sempre di Monaco alle Olimpiadi. Con Alexander Ehlen nel kitefoil e Hugo Micallef nella boxe, il Principato può sognare in grande. A patto che questi atleti riescano ad assicurarsi il biglietto per Parigi.

4. Lisa Caussin-Battaglia si distinguerà nella Serie E1?

È la grande novità della fine del 2023 e la grande sorpresa dell’inizio del 2024. Seconda classificata alle World Series, la campionessa di moto d’acqua monegasca si prepara a partecipare alle E1 Series insieme al Team Blue Rising della leggenda del cricket Virat Kohli.

Un campionato del mondo prestigioso, che vede diverse squadre supportate da grandi nomi del mondo sportivo come Rafael Nadal, Tom Brady, Sergio Perez e Didier Drogba. La prima gara è prevista a Gedda, in Arabia Saudita, il 2 e 3 febbraio per un totale di sette manche.

Lisa Caussin-Battaglia si appresta a gareggiare nel nuovo Campionato mondiale di barche elettriche (Foto © Team Blue Rising)

Una nuova importante sfida per Lisa Caussin-Battaglia, che è determinata a lasciare il segno come primo pilota del suo team. E secondo le nostre informazioni, durante le prove invernali per selezionare i piloti che parteciperanno a questo primo campionato mondiale per barche elettriche, la monegasca ha registrato tempi promettenti.

Il rapido adattamento di Caussin-Battaglia al suo nuovo mezzo gli permetterà di distinguersi in fretta in questo nuovo campionato che si annuncia particolarmente spettacolare, con una tappa a Monaco il 26 e il 27 luglio.

5. Hugo Micallef continuerà la sua ascesa

Primo incontro a Monaco, prima vittoria per KO, primo incontro negli Stati Uniti… il 2023 di Hugo Micallef è stato ricco di emozioni.

E il 2024 potrebbe portare il pugile del Principato ancora più alla ribalta. Con un decimo incontro imminente all’inizio dell’anno, il boxer, ancora imbattuto tra i professionisti (9 vittorie, di cui 2 prima del limite), punterà quest’anno anche alla prima cintura europea.

Il pugile monegasco ha vinto anche a Las Vegas dopo la vittoria per KO in casa qualche settimana fa (Foto © Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger)

Oltre a questo importante obiettivo, Hugo Micallef punterà a qualificarsi per i Giochi Olimpici di Parigi, dove spera di primeggiare, visto che ha perso l’appuntamento giapponese tre anni fa.

Con un nuovo incontro in programma a Monaco nel corso dell’anno, il 2024 si preannuncia un anno impegnativo per “The Fresh Prince of Monaco”. Si affermerà come uno dei pugili più promettenti del pianeta? Staremo a vedere.

6. Il Roca Team tornerà alle Final Four di Eurolega?

Con un Mike James strepitoso in questa stagione (miglior marcatore dell’Eurolega con 19,8 punti a partita) e un passato recente che ha dato loro l’esperienza necessaria per la competizione, l’AS Monaco Basket è pronto a ripetere la performance dell’anno scorso. Quale? La qualificazione alle Final Four del campionato più prestigioso d’Europa.

Mike James sta dando il massimo quest’anno con il Roca Team (Foto © AS Monaco Basket)

Ma in questa stagione, in una competizione sempre più serrata e combattuta, gli uomini di Sasa Obradovic dovranno lottare duramente per accedere alle Final Four.

Attualmente al quinto posto, il Monaco è in lotta con Panathinaikos, Fenerbahce e Maccabi Tel Aviv per un posto tra le prime quattro. Con una formazione di questo livello e una crescita prevista per la prossima primavera, il Roca Team ha tutte le carte in regola per dare spettacolo quest’anno.

7. Rafael Nadal tornerà al Rolex Monte-Carlo Masters?

Tornato a gareggiare in Australia all’ATP 250 di Brisbane dopo un anno di assenza dai tornei, il tennista spagnolo si appresta con tutta probabilità a giocare la sua ultima stagione nel circuito.

A quasi 38 anni, il mancino con 22 titoli del Grande Slam spera di dare il meglio durante la stagione su terra battuta, che potrebbe iniziare per lui al Rolex Monte-Carlo Masters, un torneo che non ha giocato nelle ultime due edizioni.

Rafael Nadal sul campo ocra del Monte-Carlo Country Club (Foto © Rolex Monte-Carlo Masters)

11 volte vincitore nel Principato, con l’ultimo titolo conquistato nel 2018, Rafael Nadal è particolarmente affezionato all’evento monegasco, che solitamente inaugura la sua stagione su terra battuta.

Con gli Open di Francia, dove potrebbe puntare al quindicesimo titolo, e i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che si terranno sul suo campo da gioco preferito, il “Toro di Manacor” dovrebbe, salvo infortuni, approfittare del campo in terra battuta di Monaco per perfezionarsi, in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione nel Principato in una partita ufficiale.

8. Riuscirà Sébastien Ogier a conquistare il 10° titolo a Monaco?

Vincitore del suo nono Rally di Monte-Carlo lo scorso anno, Sébastien Ogier e il suo programma parziale con Toyota dovrebbero, salvo sorprese, prendere il via in questa 92ª edizione.

E quando l’otto volte campione del mondo di rally partecipa a una gara, lo fa inevitabilmente da favorito. Soprattutto sull’asfalto, e ancora di più a casa sua, a Gap.

Sébastien Ogier verso la sua decima vittoria? (Foto © Sébastien Ogier/Twitter)

Quest’anno il Rally di Monte-Carlo torna alle sue origini. Dopo due edizioni lontano da Gap, la prestigiosa gara si prepara a tornare nelle Alte Alpi, come ha fatto tra il 2014 e il 2021.

Nel paese natale di un certo Sébastien Ogier, che ha tutte le carte in regola per scrivere un altro po’ di storia del Rally di Monte-Carlo.

9. Téo Andant: un membro dell’AS Monaco Athletics presto campione olimpico?

In ascesa ormai da diversi mesi, il membro della Federazione monegasca di atletica leggera si sta affermando come uno dei volti più importanti della sua disciplina: i 400 metri. Così tanto da puntare a una medaglia olimpica ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 con la staffetta 4×400 m.

Téo Andant è inarrestabile e ora punta alla medaglia olimpica a Parigi (Foto © Quentin Felden)

“Penso alle Olimpiadi ogni giorno. Con la staffetta possiamo fare qualcosa di grande. Campioni olimpici? Possiamo arrivarci”, ci ha detto in un’intervista. “Questa energia, questa carica in più che abbiamo in casa può aiutarci a primeggiare in una finale olimpica”.

Anche se la delegazione monegasca non riuscisse a conquistare la sua prima medaglia olimpica, Téo Andant, membro della squadra AS Monaco Athlétisme, potrebbe far trionfare il Principato a modo suo.

10. Charles Leclerc vincerà finalmente nel suo Paese?

È una domanda che si ripropone ogni anno, tanta è forte il valore simbolico. Sfortunato da diversi anni sul circuito del Principato, Charles Leclerc si è classificato sesto nell’ultimo Gran Premio di Monaco.

Il risultato è ancora lontano dalle sue aspettative, visto che sogna di vincere sul circuito di casa al volante della sua Ferrari. Quarto due anni fa e costretto al ritiro poco prima della partenza nel 2021, il monegasco sa che tutto dipenderà da un giro perfetto in qualifica.

Charles Leclerc al Gran Premio di Monaco (Foto DR)

E anche se la sua Ferrari resta ancora lontana dalla Red Bull, le sue abilità al volante e la sua conoscenza del circuito gli daranno un netto vantaggio, in grado di colmare lo scarto delle prestazioni.

A patto, soprattutto, che non ci siano problemi tecnici. Ma non c’è dubbio che se le stelle finalmente si allineeranno, Charles Leclerc coglierà l’opportunità di aggiungere il suo nome alla lista dei vincitori dei Gran Premi che sogna.