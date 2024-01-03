ФК «Монако», Олимпийские игры, БК «Монако», Лёклер, Микаллеф — 10 главных спортивных надежд 2024 года

Тео Андан не остановить, и теперь он намерен завоевать олимпийскую медаль в Париже (Фото © Квентин Фельден)

В этом году монегасские клубы и спортсмены могут особенно отличиться и заставить Княжество сиять на международной арене.

Олимпийские игры в Париже, многообещающие сезоны для ФК «Монако» и баскетбольной команды Roca Team, растущая слава боксёра Уго Микаллефа и премьера чемпионата по гонкам на электролодках, в котором примет участие Лиза Коссен-Батталья, — в этом году Княжеству есть что предложить в плане спортивных новостей.

1. Вернется ли ФК «Монако» в Лигу чемпионов?

После почти пятилетнего отсутствия в одном из самых престижных чемпионатов ФК «Монако» стоит на пороге возвращения в европейскую элиту. С введением нового формата Лиги чемпионов в следующем сезоне французский чемпионат получил дополнительное квалификационное место.

По окончании сезона команда, занявшая третье место в Первой лиге, напрямую попадает в Лигу чемпионов УЕФА нового образца, а команду, занявшую четвертое место, ждёт предварительный раунд. В настоящее время «Монако» занимает третье место с 33 очками, на пять очков опережая идущий пятым «Лилль» (28 очков) и всего на два очка отставая от «Ниццы», расположившейся на втором месте (35 очков).

ФК «Монако» – непоколебимая команда

«Брест», неожиданно для всех занявший четвёртое место, заставляет монегасков постоянно быть настороже. В это же время «Марсель» (27 очков) и «Ланс» (26 очков) угрожают позициям Монако, нацелившись на второе и третье места, дающие право на участие в Лиге чемпионов. Лидирующие с уверенным отрывом аарижане (40 очков) уже закрепили своё первенство, оставляя соперникам бороться за оставшиеся позиции в таблице.

Виссам Бен-Йеддер и «красно-белые» одержали победу перед Рождеством (Фото © ФК «Монако»)

Вторая половина сезона обещает быть долгой и упорной, но у ФК «Монако» достаточно талантливых игроков в составе, а также слаженная команда под руководством Ади Хюттера, чтобы сохранить место на пьедестале и даже вырвать второе место после «Пари Сен-Жермен». Тогда возвращение в Лигу Чемпионов и захватывающие дух матчи на стадионе им. Луи II нам гарантированы!

Несколько игроков пропустят следующие матчи в январе и феврале из-за участия в Кубке Азии (Минамино) и Кубке африканских наций (Синго, Салису, Якобс, Диатта), другие же продолжают залечивать травмы (Кайо Энрике).

2. Вступит ли Шарль Лёклер в борьбу за титул чемпиона мира?

Занявший второе место в чемпионате мира в 2022 году монегасский гонщик столкнулся с трудностями в сезоне 2023 года, отмеченном к тому же техническими проблемами, особенно во время гонки, которые лишили его борьбы за второе место позади неприкасаемого Макса Ферстаппена.

После двух финишей на подиуме, завершивших его сезон на высоком уровне, Шарль Лёклер смог подняться на пятое место, опередив партнера по команде Карлоса Сайнса. Небольшой утешительный приз для монегаска, который быстро понял, что его сезон будет долгим и не принесёт ему желанный титул.

Шарль Леклерк финишировал вторым на Гран-при Абу-Даби (Фото © Scuderia Ferrari)

Хотя Макс Ферстаппен предсказуемо остаётся игроком совершенно инопланетного класса, в 2024 году монегасский пилот Scuderia Ferrari может воспользоваться достигнутым прогрессом своего болида, чтобы включиться в серьёзную борьбу за место на подиуме. Возможно, шестой Гран-при «Формулы-1» уже не за горами?

Это уже однажды удалось небезызвестному Карлосу Сайнсу в ходе гонки в Сингапуре. Что касается борьбы за титул, то перспектива 2026 года с его новым регламентом для двигателей, шасси и аэродинамики кажутся более реалистичным сроком, учитывая, что на данный момент Red Bull находится на совершенно другом уровне по сравнению с остальными командами.

3. Завоюет ли делегация Монако свою первую олимпийскую медаль в Париже?

Через несколько месяцев Париж станет ареной новых Олимпийских игр, которые пройдут всего через три года после перенесённых из-за пандемии COVID-19 Игр в Токио.

Если в Японии на последних соревнованиях присутствовали шесть спортсменов, то во Франции делегация Монако надеется быть еще более многочисленной.

Александр Элен может блеснуть в Париже (Фото – все права защищены)

В квалификации участвуют около пятнадцати спортсменов во главе с Сяосинь Ян, знаменосцем команды, и делегация Монако может претендовать на победу.

Смогут ли они добиться большего, чем Руди Ринальди и Борис Вейн, занявшие шестое место в бобслее на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, что стало лучшим выступлением Монако на Играх? С Александром Эленом в кайтфойле и Юго Микаллефом в боксе Княжество может мечтать о большем. При условии, конечно, что они смогут обеспечить себе билет в Париж.

4. Будет ли Лиза Коссен-Батталья блистать в серии E1?

Это стало главной новостью конца 2023 и начала 2024 года. Вице-чемпионка мира по гонкам на гидроциклах Лиза Коссен-Батталья (Lisa Caussin-Battaglia) готовится к участию в серии E1 в составе команды легенды крикета Вирата Кохли (Virat Kohli) — Team Blue Rising.

Престижный мировой чемпионат, в котором участвуют многие команды, поддерживаемые известными спортсменами вроде Рафаэля Надаля (Rafael Nadal), Тома Брэди (Tom Brady), Серхио Переса (Sergio Perez) и Дидье Дрогба (Didier Drogba), стартует в Джидде (Саудовская Аравия) 2 и 3 февраля и включает в себя семь этапов.

Лиза Коссен-Батталья собирается принять участие в новом чемпионате мира по гонкам на электрических лодках (Фото © Team Blue Rising)

Это новый серьезный вызов для Лизы Коссен-Батталья, которая полна решимости заявить о себе как о первом гонщике в своей команде. По нашим данным, монегасская спортсменка показала обнадёживающие результаты во время зимних тестов, которые использовались для отбора гонщиков на этот первый чемпионат мира по гонкам на электрических лодках.

Быстрая адаптация Коссен-Батталья к новому судну должна позволить ей быстро заявить о себе в этом новом чемпионате, который обещает быть зрелищным и включает этап в Монако (26-27 июля).

5. Продолжит ли Юго Микаллеф свое восхождение на боксёрский Олимп?

Первый бой в Монако, первая победа нокаутом, первый бой в США… 2023 год для Юго Микаллефа выдался богатым на премьеры.

2024 год может ещё больше привлечь внимание к боксеру из Княжества. В начале года он проведет десятый поединок, а в этом году будет стремиться к своему первому европейскому поясу (9 побед, в том числе 2 досрочные).

После победы нокаутом в Монако монегасский боксер одержал еще одну победу в Лас-Вегасе (Фото © Управление по связям с общественностью / Фредерик Небенже)

Помимо этой важной цели, Юго Микаллеф сделает всё, чтобы попасть на Олимпийские игры в Париже, где он надеется блеснуть после того, как три года назад пропустил соревнования в Японии.

С учетом нового поединка, запланированного на конец этого года в Монако, 2024 год обещает быть насыщенным для «нового принца бокса». И, возможно, он станет одним из самых многообещающих боксеров на планете.

6. Вернется ли БК «Монако» в «Финал четырех» Евролиги?

С блестящим Майком Джеймсом в этом сезоне (лучшим бомбардиром Евролиги со средним показателем 19,8 очка за игру) и последними играми, которые дали им ценный опыт в соревнованиях, баскетбольный клуб «Монако» готов повторить прошлогоднее достижение, а именно пробиться в финальную четверку самого престижного турнира Европы.

Майк Джеймс блистает в этом году в составе команды Roca Team (Фото © БК «Монако»)

Но в этом сезоне в условиях все более плотной и жесткой конкуренции подопечным Саши Обрадовича придется изрядно побороться, чтобы пробиться в «Финал четырех».

В настоящее время «Монако» занимает пятое место, а за место в четверке сильнейших борются «Панатинаикос», «Фенербахче» и «Маккаби» из Тель-Авива. Но с таким качественным составом и усилением, запланированным на весну этого года, у команды Рока есть все необходимое для того, чтобы произвести фурор.

7. Вернется ли Рафаэль Надаль на Rolex Monte-Carlo Masters?

После года перерыва испанец вновь выступил в Австралии на турнире ATP 250 в Брисбене и, вероятнее всего, начал свой последний сезон на турнирных кортах.

Почти 38-летний левша, обладатель 22 титулов «Большого шлема», надеется блеснуть на глиняных кортах в сезоне, который может начаться для него на Rolex Monte-Carlo Masters — турнире, который он пропускал последние 2 года.

Рафаэль Надаль на грунте Monte-Carlo Country Club (Фото © Rolex Monte-Carlo Masters)

11-кратный победитель турнира в Княжестве, последний раз завоевавший титул в 2018 году, Рафаэль Надаль особенно ценит монегасский этап турнира, который обычно открывает его сезон на грунте.

На фоне Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», где он может претендовать на пятнадцатый титул, и Олимпийских игр 2024 года в Париже, проходящих на его любимом игровом поле, «бык из Манакора» должен, если только не получит травму, воспользоваться глиняным кортом Монако, чтобы отточить свои навыки, и это может стать его последним выступлением в Монако в официальном матче.

8. Сможет ли Себастьен Ожье завоевать 10-й титул в Монако?

Победитель своего девятого Ралли Монте-Карло прошлого года, Себастьен Ожье (Sébastien Ogier) в рамках своей новой, частичной программы с Toyota должен, если не произойдет никаких неожиданностей, выйти на старт 92-й гонки.

А когда восьмикратный чемпион мира по ралли выходит на старт гонки, он неизбежно попадает в число фаворитов. Особенно на асфальте, и тем более на родине, во французском Гапе.

Себастьен Ожье на пути к десятому титулу? (Фото © Себастьен Ожье/Twitter)

В этом году Ралли Монте-Карло возвращается к своим истокам. После двух лет вдалеке от Гапа престижная гонка будет проведена в Верхних Альпах, как это было с 2014 по 2021 год.

У себя дома у Себастьена Ожье есть все шансы, чтобы ещё раз вписать своё имя в историю Ралли Монте-Карло.

9. Тео Андан: член легкоатлетического клуба «Монако» может стать олимпийским чемпионом?

Член Монакской федерации легкой атлетики уже несколько месяцев является ключевой фигурой в дисциплине бега на 400 метров. Его успехи настолько значительны, что он ставит целью завоевание олимпийской медали вместе с французской эстафетной командой на 4×400 метров на предстоящих Олимпийских играх в Париже

Тео Андан не остановить, и теперь он намерен завоевать олимпийскую медаль в Париже (Фото © Кантан Фельден)

«Я думаю об Олимпийских играх каждый день. С помощью эстафеты мы можем добиться грандиозных результатов. Олимпийские медали? Мы можем претендовать на них, — сказал он нам в рамках эксклюзивного интервью. — Эта энергия, дополнительный дух, которые придают домашние стены, может помочь нам добиться успеха в олимпийском финале».

Если монегасской делегации не удастся завоевать свою первую олимпийскую медаль, член легкоатлетического клуба «Монако» Тео Андан вполне может по-своему прославить Княжество.

10. Сможет ли Шарль Леклерк наконец стать пророком в своём отечестве?

Этот вопрос возникает каждый год, эта победа стала бы по-настоящему знаковой в карьере гонщика. Несколько лет подряд Лёклеру откровенно не везло на трассе в Монако, а в последнем «домашнем» Гран-при он и вовсе финишировал шестым.

Это все равно было далеко от его ожиданий, ведь он мечтает о победе на родной земле за рулем своего болида Ferrari. Став четвертым два года назад и сойдя с дистанции перед самым стартом в 2021 году, монегаск знает, что все будет зависеть от идеального круга в квалификации.

Шарль-лёклер на Гран-при Монако (Фото – все права защищены)

И даже если технически его Ferrari всё ещё отстоит от Red Bull, навыки вождения и знание трассы дадут ему определенное преимущество, способное сократить разрыв в результатах.

При условии, конечно, что не возникнет никаких технических сбоев. Но нет сомнений, что, если звезды наконец-то сойдутся, Шарль Леклерк воспользуется возможностью вписать свое имя в список победителей Гран-при, о чём он так сильно мечтает.