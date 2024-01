« Des projets majeurs » pour la Mairie de Monaco en 2024

La première adjointe au Maire a également dressé un bilan très positif de l’Exercice 2023.

Comme le veut la tradition, la presse était réunie à la Mairie de Monaco ce jeudi 25 janvier, pour la présentation des vœux. Une présentation qui s’est déroulée « dans un contexte inédit », comme l’a rappelé en préambule Camille Svara, première adjointe de Georges Marsan, et qui remplace le Maire pour une durée indéterminée.

« Je tiens à vous assurer de la continuité de notre action et des projets que je vais évoquer », a-t-elle tenu à préciser, annonçant « des projets d’envergure » pour 2024, après une année 2023 particulièrement riche.

« Cela n’arrive que tous les vingt ans : l’année 2023 fut doublement électorale. La charge d’organiser ces deux scrutins, national d’abord, communal ensuite, relève de la Mairie. Et ces événements si importants pour la vie démocratique de notre pays, se sont parfaitement déroulés. (…) Il n’est pas non plus si fréquent qu’un jumelage ait lieu. Nous avons eu ainsi en novembre dernier la joie de nous rapprocher de la commune italienne de Dolceaqua. L’année qui vient de s’achever fut également celle du souvenir, avec l’ensemble des célébrations liées au Centenaire de la naissance du Prince Rainier III. La contribution communale à cet hommage fut, là encore, très conséquente, avec le pavoisement de la Principauté, notre participation active à de nombreuses manifestations et, notamment, le splendide gala de l’Académie Rainier III », a-t-elle rappelé.

De nombreuses réalisations emblématiques en 2023

Camille Svara a aussi évoqué la fin des travaux de l’Espace Saint-Charles, marqués par la réouverture de la piscine et la création d’une salle de sport, l’ouverture de l’Espace Lamartine, l’inauguration des crèches du Testimonio et d’Honoria, ainsi que l’inauguration de la Maison du Numérique, dont la Mairie est partenaire.

« Autant de réalisations emblématiques en 2023, qui témoignent de la dynamique qui anime l’équipe communale : élus, mais aussi personnels administratifs et techniques, depuis tant d’années, a-t-elle souligné. La Mairie a également poursuivi en 2023 sa politique très volontariste en matière de responsabilité environnementale, ce qui s’est en particulier concrétisé par la signature du niveau 2 du Pacte pour la Transition Énergétique et l’obtention du label « Mon Restau Responsable » pour notre restaurant communal. »

Enfin, Camille Svara s’est aussi particulièrement réjouie du succès des grandes animations orchestrées par la Mairie. A commencer par la Foire Attractions à l’automne dernier, qui a réuni plus de 650 000 visiteurs. Le Village de Noël, quant à lui, « avec cet inédit Village des sports qui s’est substitué avec succès à la traditionnelle patinoire », en a compté plus de 480 000.

Jardin Exotique, crèche de Monte-Carlo, Médiathèque… Cap sur 2024

Les équipes communales sont dès lors décidées à poursuivre sur cette belle lancée pour la nouvelle année. Une année « qui s’annonce elle aussi particulière, dans la mesure où des projets majeurs vont la jalonner », a annoncé Camille Svara.

Très attendue en Principauté, la réouverture du Jardin Exotique devra attendre « au-delà de 2024. » Mais « ces travaux d’envergure se poursuivront tout au long de l’année », a-t-elle tenu à rassurer.

En revanche, la crèche de Monte-Carlo, elle, devrait entièrement faire peau neuve cette année, grâce à une rénovation complète, et ce, « dans la lignée de la politique de l’institution communale en faveur des familles. »

Autre grand projet : l’emménagement de la Médiathèque et de la nouvelle salle Léo Ferré au sein de l’Îlot Pasteur, prévu pour la fin de l’année 2024. Les travaux de rénovation de la Salle du Conseil de la Mairie devraient également prochainement prendre fin.

« Toutes ces réalisations très importantes pour nos compatriotes et résidents ne pourraient aboutir sans la volonté et le dynamisme des membres du Conseil communal et de l’ensemble de notre personnel. Je tenais à le rappeler et à les remercier de leur implication pour répondre aux attentes, aux besoins de tous, toutes générations confondues. Notre Mairie reste toujours active sur l’ensemble de son champ d’action. Elle modernise et améliorer au quotidien le cadre de vie des Monégasques et résidents, et reste à l’écoute de chacun », a conclu Camille Svara.